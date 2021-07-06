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Чем опасна история про «Гришу и ножницы»

06.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Конечно, серьезно комментировать «покушение» на бесстрашного обладателя медали «За отвагу» довольно сложно. Но есть в этой истории одна любопытная деталь. А именно: для кого предназначался этот захватывающий сюжет?

Чем опасна история про «Гришу и ножницы»

Понятно, что в каждом раскрытом в последнее время «заговоре» должны разбираться уже не политологи, но все же определенная логика в появлении таких историй имелась. Были у них и своя необходимость и свой адресат, как бы форма и подача ни искушали трактовать это поворотом небесных светил.

Последние «заговоры» — не исключение. Но если рассказ о попытке подрыва российского узла связи в Вилейке даже не вызывает вопросов о том, кому и зачем он предназначался, то история с разоблачением кровавого маньяка, орудующего ножницами в районе жизненно важных органов пропагандистов, немного странная.

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Ну вряд ли же можно серьезно полагать, что целью раскрытия «покушения» было напугать общество, показав всю сущность борцов с режимом и героизм его защитников. Во-первых, напугать общество его же тайной мечтой само по себе крайне сложно — разве что расстроить неосуществлением. А такой задачи, надо думать, не ставилось.

Во-вторых, власти прекрасно понимают, насколько низкий сегодня уровень доверия. Настолько, что даже если Лукашенко вдруг заявит, что дважды два четыре, большинство лишь посмеется и пойдет рисовать фотожабы о том, почему это не так. А у истории про ножницы вообще изначально не было никаких шансов.

Кстати, и сами авторы, похоже, не сильно пеклись о том, чтобы подогнать данный сюжет под какую-то правдоподобность: столь «филигранное» исполнение «покушения» от всех ее участников лишь подтверждает это. Сторонники режима, которые единственные в состоянии проглотить весь этот трэш, тоже вряд ли были тем самым адресатом. В конце концов, для поддержания уровня ненависти хватило бы и «подрыва» узла связи, если вдруг 150 джипов и затерянные в лесах вагнеровцы подзабылись. Ну правда, зачем в один день тратить столько интересных «заговоров»?

Для внешнего потребителя история про «недораспятого мальчика» еще менее малопригодна, потому что кроме улыбки не сулит ничего, что можно положить в карман.

Тогда для кого весь этот триллер «Гриша и ножницы»? И как чувствуют себя те, кто оказался вынужден обслуживать формальное прикрытие этой истории, невзирая на всеобщий смех?

Но загвоздка как раз в том, что это все именно для них и предназначается. Это своеобразный тест на лояльность системы. Чем абсурднее будет посыл, тем проще понять, насколько люди внутри готовы участвовать в этой дичи, ассоциироваться с ней, поддерживать, а то и генерировать новые идеи. Лучшего способа получить доказательство верности найти сложно.

Но это довольно опасная игра. Потому что планка каждый раз повышается и в один прекрасный момент может оказаться настолько высокой, что решить проблему раз и навсегда будет куда проще, чем придумывать очередного потрошителя с ножницами.

Хто такі Дзмітрый Сасноўскі, якога абвінавачваюць у замаху на Азаронка? Падрабязнасці

 
 
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Конечно, серьезно комментировать «покушение» на бесстрашного обладателя медали «За отвагу» довольно сложно.
 
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