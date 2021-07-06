Адвокат: Бабарико воспринял приговор спокойно и понимает, что он является временным

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка», экс-претендент на пост президента страны Виктор Бабарико спокойно воспринял оглашенный 6 июля обвинительный приговор, заявил адвокат экс-банкира Дмитрий Лаевский во время стрима на youtube-канале Бабарико.





«Для Виктора Дмитриевича этот приговор не оказался какой-то неожиданностью, — сказал он. — В общем-то по тому, как начинался процесс и как он шел, приговор был ожидаемым, и Виктор Дмитриевич его воспринял спокойно. Правовые основания для такого приговора отсутствовали, Виктор Дмитриевич это понимает. И, исходя из этого, он понимает, что этот приговор является временным. Поэтому можно сказать, что он воспринял его как обстоятельство жизни».

Лаевский коротко обозначил, почему защита считает обвинения в адрес Бабарико неправомерными. Он напомнил: экс-банкир обвинялся в том, что якобы он создал и руководил организованной преступной группой из числа сотрудников банка, в ее составе получил взятку и легализовал средства, добытые преступным путем. Под взяткой, по словам адвоката, «обвинением понимаются дивиденды, которые перечислялись с расчетного счета белорусских субъектов хозяйствования на расчетный счет иностранных компаний, а те иностранные компании были участниками этих белорусских субъектов».

Защитник Бабарико пояснил, что у преступления, именуемого получением взятки, есть три главных признака. Во-первых, должен быть факт принятия лицом материальных ценностей, во-вторых, эти ценности должны быть переданы исключительно в связи с должностным положением этого лица, в-третьих, их передача должна обуславливать какие-то действия лица, которому дается взятка.

По словам адвоката, дивиденды, которые обвинение посчитало взяткой, перечислялись на основании решения общего собрания участников в безналичном порядке на счет иностранного субъекта, потому Бабарико и другие обвиняемые не становились их собственниками. Таким образом, сказал Лаевский, «признак принятия денежных средств не может считаться подтвержденным».

Адвокат также обратил внимание на то, что дивиденды от белорусских организаций перечислялись их участникам, потому что тем принадлежит доля в уставном фонде, а не из-за того, что Бабарико и другие обвиняемые занимали какое-то должностное положение. «Второй признак состава преступления — получения взятки — отсутствует даже на уровне анализа текста обвинения», — констатировал Лаевский.

«Обвинение говорит, что якобы за дивиденды, которые перечислялись белорусскими субъектами хозяйствования латвийской и эстонской компаниям, сотрудники банка благоприятно решали вопросы в интересах коммерческих организаций, — сказал он. — Признак обусловленности действий тоже не подтвержден, потому что все, кто присутствовал на процессе, могли слышать: ни один из обвиняемых не сказал, что какие-то его действия были обусловлены материальным вознаграждением. Сотрудники банка, которые допрашивались в качестве свидетелей, также не говорили, что какие-то решения принимались в обмен на некое незаконное материальное вознаграждение. Те, кто назван взяткодателями, не говорили, что обращались с какими-то просьбами к сотрудникам банка, чтобы те совершили какие-то действия».

Как сообщалось, судья Верховного суда Игорь Любовицкий 6 июля приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Бабарико также оштрафован на 5 тыс. базовых величин (145 тыс. рублей) и обязан выплатить более 46 млн рублей компенсации за нанесенный ущерб. В течение пяти лет ему запрещено занимать руководящие должности. Поскольку дело рассматривал Верховный суд, у Бабарико не будет возможности подать апелляцию, но можно обжаловать приговор в порядке надзора.

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