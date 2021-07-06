Григорий Костусев: «17 дней спал на полу и задыхался от жары в камере СИЗО КГБ»

6 июля адвокат Инесса Оленская посетила председателя Партии БНФ Григория Костусева в тюремном госпитале СИЗО № 1, куда политик был экстренно переведен 2 июля из СИЗО КГБ.

Диагноз не известен ни самому больному, ни его семье, ни адвокату. Григорий Костусев говорит о проблемах с сердцем, отеках и спутанном сознании.





«Григорий Андреевич сейчас себя чувствует лучше. Сказал, что наконец-то надышался воздухом с момента задежания, потому что в СИЗО КГБ воздуха нет вообще, там он задыхался как рыба», — рассказала БелаПАН Инесса Оленская.

Ухудшение здоровья у него началось давно, сообщила адвокат. Сначала причиной послужило то, что политик 17 дней — с 12 по 29 апреля — был вынужден спать на полу камеры под шконкой директора «Минскконцерта», в результате чего простудился.

«В СИЗО КГБ Григорий Костусёв содержался в трехместной камере. Вместе с ним сидел Виктор Бабарико. Когда Костусёв был помещен в эту камеру, она уже была укомплектована, и для него, как для вновь прибывшего, в камере не нашлось спального места, при этом меняться койками или уступать свою запрещено, даже присесть нельзя на чужое место — это нарушение», — рассказала Оленская.

18 июня адвокат посещала Костусёва в СИЗО КГБ и, узнав от него о проблемах со здоровьем, незамедлительно подала ходатайство об оказании ее подзащитному медицинской помощи с направлением в республиканскую больницу на Володарского. Лечение, со слов следователя, который был на связи с Инессой Оленской, было начато в течение часа после подачи ходатайства.

«Ему выписали пять препаратов: два из них были в наличии в СИЗО КГБ, а три сказали передать с воли. Для того, чтобы сообщить о необходимых лекарствах, Григорий Костусёв написал письмо родным. Пока родственники его получили и принесли лекарства, прошло десять дней, и эти медикаменты уже были неактуальны. Таким образом лечение было неполным: из пяти лекарств мой клиент имел возможность принимать только два», — сообщила Оленская.

6 июля Григорий Костусёв рассказал адвокату, что постоянная жара в камере, которая пришла в Минск во второй половине июня, послужила причиной сердечного приступа.

В передаче вентиляторов администрация СИЗО КГБ заключенным в этой камере отказывала в ответ на заявления, которые регулярно подавал Виктор Бабарико. Костусёв также подавал заявления о разрешении получить от близких вентилятор и телевизор, но получил отказы.

«Григорий Андреевич рассказал, что жара и духота в камере стояла такая, что всё мокло. Из вентиляции — только маленькое окошко под потолком. Таблетка, которая выдавалась Григорию Андреевичу врачом для приема утром, за ночь просто рассыпалась от влаги. На полу — болото, одеяла мокрые, на стенах конденсат. Он не мог спать, каждую ночь становилось плохо. Вставал, обливался водой и только тогда сердце немножко успокаивалось. Каждый день очень ждал прогулку, которая была час-полтора, чтобы хотя бы подышать воздухом», — сообщила адвокат.

Из-за духоты у политика поднималось давление и было плохо с сердцем, сильно отекали ноги. Врач давал лекарства, но 30 июня отеки вообще перестали спадать, и Костусёву сделали ЭКГ. Со слов Оленской, пациенту не сообщили о результатах исследования.

В ночь на 1 июля политик стал задыхаться, спать не мог. 2 июля к Костусёву подошел следователь, справился о его здоровье и увидел страшные отеки. В этот же день Костусёв был доставлен в медучреждение для проведения УЗИ сердца. После УЗИ поступила команда собирать вещи, и Костусёв был госпитализирован в республиканскую тюремную больницу в СИЗО № 1.



СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Фото KYKY.org

«Как сказал мой клиент, его перевозили в “стакане”, но с послаблениями: руки в наручниках разрешили держать спереди, а не сзади, как обычно. О результатах УЗИ не сообщили. Костусёв говорит, что он был как в тумане, плохо помнит, что происходило, ему всё время было плохо. Со слов Григория Андреевича, он услышал разговор медиков о перенесенном на ногах инфаркте, но не понял, о ком шла речь. Однако сегодня начальник медицинской службы СИЗО № 1 на мой вопрос, может ли быть, что Костусёв перенес инфакт, ответил “нет” и тут же добавил, что результаты по первой ЭКГ и УЗИ к ним еще не поступили. Анализ крови, взятый у Костусёва вчера, будет готов только через десять дней», — рассказал Инесса Оленская в разговоре с БелаПАН.

Политик ведет дневник, вот последняя запись: «В палате воздух чистый, окно открыто нараспашку. Я выспался, отеки стали спадать. Палата большая, около 24 квадратных метров. Врач запретил делать активную зарядку, отжиматься и приседать. Делаю легкие физические нагрузки в палате. После них ощущаю легкое головокружение и покалывание под лопаткой в области сердца. Вчера сделалил ЭКГ и флюорографию».

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64-летнего Григория Костусева задержали 12 апреля в Шклове и доставили в КГБ.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. Среди задержанных адвокат Юрий Зенкович, политтехнолог Александр Федута и политик Григорий Костусёв.

Задержанным предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.