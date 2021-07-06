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Экипаж МАЗа стал вторым по итогам ралли "Шелковый путь"
06.07.2021 22:17 — Разное | Смартпресс
Источник материала: СмартпрессЭкипаж белоруса Сергея Вязовича стал первым на пятом заключительном этапе ралли "Шёлковый путь", по итогам занял второе место,
Результаты генеральной классификации для гонщиков "МАЗ-СПОРТавто" выглядят следующим образом:
#502 - С.Вязович/ П. Гаранин/ А. Запорощенко - 2 место;
#506 - А.Вишневский/ М.Новиков/ С.Сачук - 8 место;
#511 - В.Мурылёв/ А.Швед/ А. Крагельский -10 место.
Лидером общего зачета ралли "Шелковый путь" в классе грузовиков стал "камазовец" Дмитрий Сотников.
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Экипаж белоруса Сергея Вязовича стал первым на пятом заключительном этапе ралли "Шёлковый путь", по итогам занял второе место, сообщил Минский автомобильный...
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