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Экипаж МАЗа стал вторым по итогам ралли "Шелковый путь"

06.07.2021 22:17 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Экипаж белоруса Сергея Вязовича стал первым на пятом заключительном этапе ралли "Шёлковый путь", по итогам занял второе место, сообщил Минский автомобильный завод. 
Экипаж МАЗа стал вторым по итогам ралли "Шелковый путь"


Результаты генеральной классификации для гонщиков "МАЗ-СПОРТавто" выглядят следующим образом:
#502 - С.Вязович/ П. Гаранин/ А. Запорощенко - 2 место;
#506 - А.Вишневский/ М.Новиков/ С.Сачук - 8 место;
#511 - В.Мурылёв/ А.Швед/ А. Крагельский -10 место.

Лидером общего зачета ралли "Шелковый путь" в классе грузовиков стал "камазовец"  Дмитрий Сотников. 
 
 
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Экипаж белоруса Сергея Вязовича стал первым на пятом заключительном этапе ралли "Шёлковый путь", по итогам занял второе место, сообщил Минский автомобильный...
 
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