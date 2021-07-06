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Роман Головченко: мы впервые столкнулись с секторальными санкциями, которые противоречат международному праву
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы сталкиваемся с индивидуальными санкциями, и столкнулись впервые с незаконными секторальными санкциями, которые в принципе противоречат международному праву. Поэтому тактика действий, которая будет применяться как на уровне предприятий, так и на уровне отраслей, она выработана, она имеется. Мы проанализировали каждую отрасль, которая подверглась санкционному давлению, вычленили все риски, оценили возможные потери и сформулировали траекторию, трассировку движения по как минимум минимизации этих потерь.
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Роман Головченко: мы впервые столкнулись с секторальными санкциями, которые противоречат международному праву
Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время...
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