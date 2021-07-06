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Роман Головченко: мы впервые столкнулись с секторальными санкциями, которые противоречат международному праву

06.07.2021 22:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко: мы впервые столкнулись с секторальными санкциями, которые противоречат международному праву

Виктория Ходосок, СТВ:
Это давление пытаются увеличивать во многом и потому, что механизм не срабатывает и мы себя неплохо чувствуем в экономическом плане. И вот цифры от премьера Головченко: за пять месяцев по экспорту выросли на треть, а это 4 миллиарда долларов.

Роман Головченко: мы впервые столкнулись с секторальными санкциями, которые противоречат международному праву

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Сейчас все действия нацелены на то, чтобы те, кто развязал санкционную войну против нашей страны, не добился своих целей. Собственно говоря, в этом мы и видим главную нашу контрсанкцию. Как это сделать, мы тоже знаем – сегодня это у Президента обсуждалось.

Мы сталкиваемся с индивидуальными санкциями, и столкнулись впервые с незаконными секторальными санкциями, которые в принципе противоречат международному праву. Поэтому тактика действий, которая будет применяться как на уровне предприятий, так и на уровне отраслей, она выработана, она имеется. Мы проанализировали каждую отрасль, которая подверглась санкционному давлению, вычленили все риски, оценили возможные потери и сформулировали траекторию, трассировку движения по как минимум минимизации этих потерь.

Роман Головченко: мы впервые столкнулись с секторальными санкциями, которые противоречат международному праву

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Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время...
 
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