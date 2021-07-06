«В Беларуси нет верховенства закона, а адвокатура потеряла независимость»

В Беларуси нет верховенства закона, поскольку не соблюдается право на справедливое судебное разбирательство, заявила спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марен 6 июля на онлайн-встрече в рамках 47-й сессии Совета по правам человека ООН, посвященной презентации отчета «Адвокаты под угрозой: усиление преследования адвокатуры в Беларуси».





Марен констатировала, что в Беларуси не соблюдается принцип презумпции невиновности, адвокатам с опозданием предоставляется доступ к их клиентами, их вынуждают подписывать документы о неразглашении, отмечается тенденция к проведению заседаний за закрытыми дверями, иногда в связи с санитарно-гигиеническими причинами, хотя в Беларуси нет ограничений, связанных с COVID-19 .

«Отсутствие независимости юристов в целом, не только адвокатов, но также судей и прокуроров, очень проблемно для Беларуси. В результате вся система реализует политику исполнительной власти. Мы видим, что вся система в прошлом году была нацелена на то, чтобы любые оппозиционные голоса замолчали», — заявила спецдокладчик.

В свою очередь координатор международной программы Хельсинкского фонда по правам человека Ольга Саломатова добавила, что адвокатура в Беларуси «окончательно потеряла независимость». «Сомнений в этом не остается, потому что мы видим законодательные изменения, которые дополнили контроль над адвокатским самоуправлением дополнительными элементами», — отметила она.

По мнению эксперта, адвокаты лишаются права на профессию за то, что пытаются «осуществлять свои профессиональные обязанности настолько полно, насколько это возможно, и быть активными участниками процесса».

«Чтобы повлиять на ситуацию, необходимы в дальнейшем серьезные законодательные реформы, которые вернут адвокатуре независимость и которые дадут адвокатам возможность функционировать так, как это принято в европейском правовом государстве», — заявила Саломатова.

При этом она подчеркнула, что преследованию подвергаются не только адвокаты, но и юристы-правозащитники, некоторые из них находятся под стражей, в том числе те, кто непосредственно взаимодействовал с механизмами защиты прав человека ООН, — правозащитник Леонид Судаленко, директор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский и юрист офиса Олег Граблевский.

«Это все системный кризис права и прав человека. Наша задача как международного сообщества — пробовать отстоять хотя бы небольшие островки защиты для жертв и тех людей, которые пробуют отстаивать жертв в Беларуси», — заявила эксперт.

Как сообщила адвокат Людмила Казак, лишенная лицензии на адвокатскую деятельность, более 20 адвокатов, которые работали по значимым политическим делам, уже также лишены лицензий, некоторые находятся под угрозой прекращения действия лицензии.

«В нынешних реалиях осуществления адвокатской деятельности, добросовестно исполняя свои профессиональные обязанности, адвокат постоянно находится под угрозой лишения права на профессию, — отметила она. — Таким способом адвокаты наказываются за активную профессиональную деятельность, публичное озвучивание фактов нарушения законов и непринятия соответствующих мер реагирования со стороны государства».

По словам Казак, помимо лишения лицензий, в отношении адвокатов применяются такие формы воздействия, как уголовное преследование, похищение, очередные и внеочередные аттестации, дисциплинарное производство и дисциплинарные взыскания, отсутствие конфиденциальности встреч с подзащитными, необходимость давать подписку о неразглашении данных следствия, практика закрытых судебных заседаний.

Отчет «Адвокаты под угрозой: усиление преследования адвокатуры в Беларуси» подготовлен Центром по правам человека Американской ассоциации юристов (ABA CHR), Институтом прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и организацией «Юристы для юристов» (L4L, Нидерланды). В нем анализируются общеизвестные кейсы, наглядно иллюстрирующие примеры преследования, запугивания и необоснованного вмешательства, которым подвергаются адвокаты в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.

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