|
Пятиборец Максим Марук о выступлении на юниорском ЧЕ: «Пришли побеждать и шли намеренно по головам»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по пятиборью удачно выступила на чемпионате Европы в Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
У нашей команды полная коллекция наград: золото в мужской эстафете, серебро в миксте и бронза в командном первенстве. Утром 6 июля триумфаторы вернулись в Минск
Максим Марук, чемпион Европы по современному пятиборью в мужской эстафете:
Елена Нырцова, старший тренер сборных команд по современному пятиборью:
Составом, идентичным европейскому первенству, наши пятиборцы выступят на чемпионате мира в Египте. Он стартует 11 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по пятиборью удачно выступила на чемпионате Европы в Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Екатерина Сукора...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)