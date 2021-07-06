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Стражи дорог: ГАИ Беларуси исполнилось 85 лет
06.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Автоинспекторы Беларуси отмечают свой профессиональный праздник ГАИ страны исполнилось 85 лет, передает «МИР 24».
Торжества прошли в мемориальном комплексе «Курган Славы». Министр внутренних дел вручил награды лучшим сотрудникам автоинспекции. На праздничный смотр собрались полсотни представителей ГАИ Минской области.
К своему празднику автоинспекторы Минской области получили серьезный подарок – 19 новых автомобилей. Это компактные кроссоверы, которые пополнят парк маневренных машин ГАИ.
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К своему празднику автоинспекторы Минской области получили серьезный подарок – 19 новых автомобилей.
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