Стражи дорог: ГАИ Беларуси исполнилось 85 лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Автоинспекторы Беларуси отмечают свой профессиональный праздник ГАИ страны исполнилось 85 лет, передает «МИР 24».

Торжества прошли в мемориальном комплексе «Курган Славы». Министр внутренних дел вручил награды лучшим сотрудникам автоинспекции. На праздничный смотр собрались полсотни представителей ГАИ Минской области.

«Деятельность сотрудников ДПС – она уже давно уходит от бумажного документооборота, а все действия направлены с привлечением цифровизации, в первую очередь это направлено, чтобы уменьшить время ведения административного процесса», – заявил начальник УВД Минского облисполкома Александр Астрейко.

К своему празднику автоинспекторы Минской области получили серьезный подарок – 19 новых автомобилей. Это компактные кроссоверы, которые пополнят парк маневренных машин ГАИ.