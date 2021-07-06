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Берут кредиты, не читая договора, потом обращаются за помощью. С какими проблемами белорусы приходят к сенатору?

06.07.2021 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О том, как помочь белорусам не запутаться в экономических лабиринтах, шла речь 6 июля на личном приеме сенатора Татьяны Рунец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Берут кредиты, не читая договора, потом обращаются за помощью. С какими проблемами белорусы приходят к сенатору?

Спектр обращений граждан широкий: кто-то просит помощи в вопросах капремонта, другие хотят вернуть некачественный товар в магазин. Но особого внимания требует кредитная история белорусов, отметила сенатор. К сожалению, не у всех получается вернуть займ банку. И зачастую виной тому элементарное неумение читать договор или видеть то, что написано порой между строк.

Берут кредиты, не читая договора, потом обращаются за помощью. С какими проблемами белорусы приходят к сенатору?

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Если брать нашу Постоянную комиссию по экономике, то, конечно, у нас специфика обращений – более 50 % – это экономическая сфера. Это кредиты банковские, лизинг, страховые услуги. Зачастую граждане обращаются в микро- какие-то финансовые организации, берут кредиты, не читая договора, и потом обращаются к нам за помощью: помогите, разрешите…Часто обращаются граждане и по сфере торговли. Это защита потребителей. Зачастую, приобретая товар в магазине, не могут потом заменить, когда он оказывается некачественным. Такие тоже существуют проблемы.

Берут кредиты, не читая договора, потом обращаются за помощью. С какими проблемами белорусы приходят к сенатору?

Звучали на приеме не только жалобы. По словам сенатора, все чаще на такие встречи белорусы приходят со своими предложениями. Например, в последнее время проявляют интерес к работе над законопроектами. Как рассказала Татьяна Рунец, все инициативы комиссия берет на карандаш.

Следующая личная встреча с гражданами состоится в Совете Республики 8 июля. Записаться можно письменно или путем электронного обращения.

 
 
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Новости Беларуси. О том, как помочь белорусам не запутаться в экономических лабиринтах, шла речь 6 июля на личном приеме сенатора Татьяны Рунец, сообщили в...
 
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