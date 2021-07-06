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Берут кредиты, не читая договора, потом обращаются за помощью. С какими проблемами белорусы приходят к сенатору?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О том, как помочь белорусам не запутаться в экономических лабиринтах, шла речь 6 июля на личном приеме сенатора Татьяны Рунец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спектр обращений граждан широкий: кто-то просит помощи в вопросах капремонта, другие хотят вернуть некачественный товар в магазин. Но особого внимания требует кредитная история белорусов, отметила сенатор. К сожалению, не у всех получается вернуть займ банку. И зачастую виной тому элементарное неумение читать договор или видеть то, что написано порой между строк.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Звучали на приеме не только жалобы. По словам сенатора, все чаще на такие встречи белорусы приходят со своими предложениями. Например, в последнее время проявляют интерес к работе над законопроектами. Как рассказала Татьяна Рунец, все инициативы комиссия берет на карандаш.
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Берут кредиты, не читая договора, потом обращаются за помощью. С какими проблемами белорусы приходят к сенатору?
Новости Беларуси. О том, как помочь белорусам не запутаться в экономических лабиринтах, шла речь 6 июля на личном приеме сенатора Татьяны Рунец, сообщили в...
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