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Максим Рыженков в Брагине: чтобы эта земля дышала, развивалась, создавать здесь надо комфортные условия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Улучшение жилищных условий, качество медицинской помощи и трудоустройство молодых специалистов. С такими вопросами жители Брагинского района обратились 6 июля к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову во время личного приема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Создание комфортных условий для жителей Брагинского района – одна из важных задач, которая стоит перед местной властью и правительством нашей страны. Разработать программу возрождения чернобыльских земель в апреле 2021 года поручил Александр Лукашенко во время визита в Брагин. При этом акцент на качестве жизни людей: создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, строительство качественного жилья и доступ к современным медицинским услугам. Многое для развития этих территорий делается уже сейчас. Например, в центральной районной больнице планируют открыть новый кабинет КТ и закупить машины скорой помощи.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Максим Рыженков также изучил работу предприятий. Одна из перспективных сфер для развития этих территорий – лесозаготовка и деревообработка.
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Максим Рыженков в Брагине: чтобы эта земля дышала, развивалась, создавать здесь надо комфортные условия
Новости Беларуси. Улучшение жилищных условий, качество медицинской помощи и трудоустройство молодых специалистов. С такими вопросами жители Брагинского района...
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