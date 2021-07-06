ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Максим Рыженков в Брагине: чтобы эта земля дышала, развивалась, создавать здесь надо комфортные условия

06.07.2021 22:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Улучшение жилищных условий, качество медицинской помощи и трудоустройство молодых специалистов. С такими вопросами жители Брагинского района обратились 6 июля к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову во время личного приема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков в Брагине: чтобы эта земля дышала, развивалась, создавать здесь надо комфортные условия

Создание комфортных условий для жителей Брагинского района – одна из важных задач, которая стоит перед местной властью и правительством нашей страны. Разработать программу возрождения чернобыльских земель в апреле 2021 года поручил Александр Лукашенко во время визита в Брагин. При этом акцент на качестве жизни людей: создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, строительство качественного жилья и доступ к современным медицинским услугам. Многое для развития этих территорий делается уже сейчас. Например, в центральной районной больнице планируют открыть новый кабинет КТ и закупить машины скорой помощи.

Максим Рыженков в Брагине: чтобы эта земля дышала, развивалась, создавать здесь надо комфортные условия

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Если мы хотим, чтобы эта земля дышала, развивалась, была нашей, белорусской – создавать здесь надо комфортные условия для жизни. В рамках этой программы, которую поручил создать Президент, все это будет учтено. Моя задача – посмотреть именно уже по конкретике, какие конкретно проекты инфраструктурные можно в эту программу будет вставить. Потому что, конечно, программа, которую поручил делать Президент, – это не набор неких идей, а это уже будут конкретные поручения: где-то что-то построить, где-то что-то оснастить, где-то какие-то внести изменения в законодательство.

Максим Рыженков в Брагине: чтобы эта земля дышала, развивалась, создавать здесь надо комфортные условия

Максим Рыженков также изучил работу предприятий. Одна из перспективных сфер для развития этих территорий – лесозаготовка и деревообработка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Улучшение жилищных условий, качество медицинской помощи и трудоустройство молодых специалистов. С такими вопросами жители Брагинского района...
 
Новости дня
Новости разные
 
Адвокат: Бабарико воспринял приговор спокойно и понимает, что он является временным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by