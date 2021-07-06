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«Это у нас можно применить и нужно». Белорусско-китайский форум прошёл в «Великом камне»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К теме сотрудничества Минска и Пекина. О деловом, научном, медийном и культурном взаимодействии говорили 6 июля в «Великом камне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел совместный форум.
Стороны намерены еще больше сблизить экономики двух стран: отмечена необходимость поддержки крупных проектов. В ближайшее время плотнее будем сотрудничать и на региональном уровне.
Знаковым событием стало проведение и партийного саммита. По случаю векового юбилея Компартии Китая он состоялся после форума.
Андрей Кривошеев, председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов»:
В глобальном саммите приняли участие более 10 тысяч представителей политических партий, более 500 лидеров из 160 стран мира. С важной речью выступил и Си Цзиньпин.
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Новости Беларуси. К теме сотрудничества Минска и Пекина. О деловом, научном, медийном и культурном взаимодействии говорили 6 июля в «Великом камне», сообщили в...
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