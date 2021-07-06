ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Это у нас можно применить и нужно». Белорусско-китайский форум прошёл в «Великом камне»

06.07.2021 22:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К теме сотрудничества Минска и Пекина. О деловом, научном, медийном и культурном взаимодействии говорили 6 июля в «Великом камне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел совместный форум.

«Есть определённая уверенность и устойчивость». О каких возможностях Беларуси и Китая говорили в «Великом камне»?

«Это у нас можно применить и нужно». Белорусско-китайский форум прошёл в «Великом камне»

Стороны намерены еще больше сблизить экономики двух стран: отмечена необходимость поддержки крупных проектов. В ближайшее время плотнее будем сотрудничать и на региональном уровне. 

Экспорт вырос на 10 %. Как развивается сотрудничество Беларуси и Китая?

«Это у нас можно применить и нужно». Белорусско-китайский форум прошёл в «Великом камне»

Знаковым событием стало проведение и партийного саммита. По случаю векового юбилея Компартии Китая он состоялся после форума.

«Это у нас можно применить и нужно». Белорусско-китайский форум прошёл в «Великом камне»

Андрей Кривошеев, председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов»:
Мы хотим хотя бы частично имплементировать очень успешный опыт Китайской Народной Республики в партийном строительстве. Например, социально ответственная элита и выстраивание через партийные лифты так называемые вот этой ответственной за страну элиты – это у нас можно применить и нужно применять.

«Это у нас можно применить и нужно». Белорусско-китайский форум прошёл в «Великом камне»

В глобальном саммите приняли участие более 10 тысяч представителей политических партий, более 500 лидеров из 160 стран мира. С важной речью выступил и Си Цзиньпин. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. К теме сотрудничества Минска и Пекина. О деловом, научном, медийном и культурном взаимодействии говорили 6 июля в «Великом камне», сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок ни шагу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by