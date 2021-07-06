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Экспорт вырос на 10%. Как развивается сотрудничество Беларуси и Китая?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К теме сотрудничества Минска и Пекина. О деловом, научном, медийном и культурном взаимодействии говорили 6 июля в «Великом камне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел совместный форум.
Стороны намерены еще больше сблизить экономики двух стран: отмечена необходимость поддержки крупных проектов. В ближайшее время плотнее будем сотрудничать и на региональном уровне. Стало известно, что ближайшие три года пройдут под знаком регионов Беларуси и Китая. Об этом договорились главы двух государств. Впрочем, у Минска и Пекина немало общих проектов. Например, «Один пояс – один путь». Эту инициативу наша страна поддержала одной из первых и активно развивает.
Алексей Сокол, председатель ЦК Коммунистической партии Беларуси:
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Новости Беларуси. К теме сотрудничества Минска и Пекина. О деловом, научном, медийном и культурном взаимодействии говорили 6 июля в «Великом камне», сообщили в...
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