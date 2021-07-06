|
На улице Панченко троллейбус сбил женщину. За рулём был водитель-стажёр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На улице Панченко женщина попала под колеса троллейбуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По предварительной информации, около 14:00 47-летняя женщина переходила дорогу на зеленый свет. За рулем троллейбуса был 22-летний водитель-стажер, который проходил стажировку под руководством инструктора.
Женщина госпитализирована. Следователи возбудили уголовное дело. Движение троллейбусов на этом участке было остановлено на несколько часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На улице Панченко женщина попала под колеса троллейбуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По предварительной информации,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)