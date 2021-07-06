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На улице Панченко троллейбус сбил женщину. За рулём был водитель-стажёр

06.07.2021 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На улице Панченко женщина попала под колеса троллейбуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Панченко троллейбус сбил женщину. За рулём был водитель-стажёр

По предварительной информации, около 14:00 47-летняя женщина переходила дорогу на зеленый свет. За рулем троллейбуса был 22-летний водитель-стажер, который проходил стажировку под руководством инструктора.

Женщина госпитализирована. Следователи возбудили уголовное дело. Движение троллейбусов на этом участке было остановлено на несколько часов.

 
 
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Новости Беларуси. На улице Панченко женщина попала под колеса троллейбуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По предварительной информации,...
 
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