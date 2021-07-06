ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажа

06.07.2021 22:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажа. ЧП произошло вечером 5 июля в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажа

С помощью табуретки девочка взобралась на подоконник, открыла створку окна, оперлась на москитную сетку и выпала со второго этажа. Ее отец в это время находился с ней в комнате, сидя за компьютером.

Сейчас ребенок в больнице. Следователи проводят проверку.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажа. ЧП произошло вечером 5 июля в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Легендарная марка Bugatti переходит под контроль Porsche и Rimac
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by