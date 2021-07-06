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Две делегации покинули сессию ПА ОБСЕ после резолюции по Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Запад не прекращает открытые попытки диктовать свои правила. 6 июля на Парламентской ассамблее ОБСЕ принята очередная абсурдная резолюция по Беларуси, после чего российская и белорусская делегации, принимавшие участие в формате видеосвязи, покинули сессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Вероятно, участники сессии забыли или не знают, что в таких развитых демократиях, как Франция, Германия и сами Нидерланды, подобные уличные выступления завершаются жесткими разгонами с использованием спецсредств и техники.
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Новости Беларуси. Запад не прекращает открытые попытки диктовать свои правила. 6 июля на Парламентской ассамблее ОБСЕ принята очередная абсурдная резолюция по...
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