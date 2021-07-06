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Евгений Лукьянов об экономиках Беларуси и России: невозможно их каким-то указом взять и склеить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О новых возможностях экономического сотрудничества Беларуси и России говорили 6 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас Россия – один из главных торговых партнеров Гродненской области. На нее приходится более половины экспорта региона. А география контактов более чем обширная: только на прошедшем Форуме регионов двух стран предприятия области заключили сразу 25 соглашений. Сейчас Гродно ищет новые возможные точки соприкосновения. Город готовится к проведению IX Форума регионов Беларуси и России.
Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
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Новости Беларуси. О новых возможностях экономического сотрудничества Беларуси и России говорили 6 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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