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Президент Беларуси: нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести с нами уважительный диалог

06.07.2021 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:
Работать нам, помимо Европы, есть с кем. Это самый важный плюс многовекторной политики нашей страны. Да и сделанное в Беларуси себя давным-давно на зарубежных рынках хорошо зарекомендовало.

Президент Беларуси: нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести с нами уважительный диалог

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не были заинтересованы в таком развитии дипломатических отношений с государствами западного региона. К счастью, современный мир гораздо шире, чем границы Европейского союза. Мы имеем и очень значительные резервы с соседней Россией, огромный потенциал в Азии, прежде всего в Китае, Вьетнаме, вообще в Индокитае, Индии, Пакистане, а также в Африке, Латинской Америке, странах Персидского залива, на Ближнем Востоке. И это динамично растущие экономики, платежеспособные рынки, которые составляют реальную конкуренцию сегодняшним сверхдержавам и не предъявляют нам претензий и не учат нас жить. Нужно просто активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести с нами уважительный диалог.

Президент Беларуси: нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести с нами уважительный диалог

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Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время...
 
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