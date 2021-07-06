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Беларусь не станет разменной монетой и будет отстаивать суверенитет. Итоги совещания у Президента по противодействию санкциям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Белом зале Дворца Независимости – полный состав правительства. Главный вопрос – наш ответ на евродавление во всех сферах. Президент подчеркнул: антисанкционная стратегия должна быть четкой и результативной. Как бы ни складывались обстоятельства, сохранить темпы роста и стабильность экономики – приоритетная задача.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
И здесь уже работает «закон бумеранга». Зато все честно. Как раз такой «язык» Запад, будем надеяться, поймет. А не будет писать в своих СМИ, что Беларусь якобы «в кольце санкций» и таким образом они пытаются нас «истощить». Кого именно? Простых людей, которые, наверное, банально звучит, но каждый день тоже хотят есть? Недальновидная политика дипломатов Евросоюза вызывает не только недоумение, но и шок.
Виктория Ходосок:
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Упрекать нас в том числе и бесконечным потоком нелегальных мигрантов можно сколько угодно. Это явно не решение накопившихся проблем дипломатическим путем. Но готова ли Европа говорить на таком языке? Большие сомнения.
В Беларуси не будут отнимать деньги у народа ради попытки защитить Запад с его санкционной политикой. В разговоре с журналистами это четко отметил Владимир Макей.
Эту «войну» первой развязала не Беларусь: мы не вводили экономические санкции, не «закрывали» небо и не ездили по другим странам на переговоры, чтобы обсудить, как же нам спасти «образцовую Европу».
Европа – не основной торговый партнер Беларуси. А вот наше сырье для них – заманчивый товар по хорошей цене и достойного качества. Потому кому хуже сделали санкциями, надо подумать.
Это давление пытаются увеличивать во многом и потому, что механизм не срабатывает и мы себя неплохо чувствуем в экономическом плане. И вот цифры от премьера Головченко: за пять месяцев по экспорту выросли на треть, а это 4 миллиарда долларов.
Работать нам, помимо Европы, есть с кем. Это самый важный плюс многовекторной политики нашей страны. Да и сделанное в Беларуси себя давным-давно на зарубежных рынках хорошо зарекомендовало.
Но то, что есть прирост по экспорту и в целом положение белорусской экономики, которой не дали уйти на дно, как этого очень хотели в Европе – не повод сбавлять темпы, а повод работать еще больше – на максимальный результат. Это, пожалуй, сегодня одна из главных задач, поставленных Президентом правительству. Чтобы белорусы не пострадали от экономических нападок со стороны и чтобы та, «санкционная эйфория», которая охватила Запад, уж очень быстро улетучилась.
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Беларусь не станет разменной монетой и будет отстаивать суверенитет. Итоги совещания у Президента по противодействию санкциям
Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время...
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