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«Каждый должен собрать 5 символов, и тогда он узнает тайну». Как в Минской области будут праздновать Купалье?

06.07.2021 23:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самая загадочная ночь в году. Купалье 6 июля отмечают и жители Минской области. Праздник по традиции масштабно встретят в райцентрах, а также небольших населенных пунктах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Каждый должен собрать 5 символов, и тогда он узнает тайну». Как в Минской области будут праздновать Купалье?

В Марьиной Горке эпицентром фестиваля станет главный городской парк имени Любы Гайдученок. Дополнительную популярность Купалье в районе приобрело после смены формата. Второй год мероприятие проходит на большой зеленой зоне у старого дуба. Организаторы углубились в изучение истоков праздника и добавили много аутентичных деталей.

«Каждый должен собрать 5 символов, и тогда он узнает тайну». Как в Минской области будут праздновать Купалье?

Наталья Мигуцкая, художественный руководитель Пуховичского районного центра культуры:
Каждого пришедшего жителя нашего города ждут тематические площадки, фотозоны, где каждый сможет сплести венок, сделать куклу-оберег, нашептать ей какие-то свои желания, мечты, потом сжечь ее в огне, чтобы все это обязательно осуществилась. У дуба, на камне, вас будут ждать русалки со своими тайнами, мифами, фантазиями.

Ключевым моментом нашего праздника станут мастер-классы по бытовым танцам, народным играм. И, конечно, как же без поиска папараць-кветки? В этом году мы подготовили такие символы интересные, древние. Каждый должен собрать эти пять символов и только тогда он узнает тайну, где находится папараць-кветка.

Для гостей развернулась торговля, работают аттракционы и детские площадки.

 
 
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Новости Беларуси. Самая загадочная ночь в году. Купалье 6 июля отмечают и жители Минской области. Праздник по традиции масштабно встретят в райцентрах, а также...
 
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