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«Каждый должен собрать 5 символов, и тогда он узнает тайну». Как в Минской области будут праздновать Купалье?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самая загадочная ночь в году. Купалье 6 июля отмечают и жители Минской области. Праздник по традиции масштабно встретят в райцентрах, а также небольших населенных пунктах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Марьиной Горке эпицентром фестиваля станет главный городской парк имени Любы Гайдученок. Дополнительную популярность Купалье в районе приобрело после смены формата. Второй год мероприятие проходит на большой зеленой зоне у старого дуба. Организаторы углубились в изучение истоков праздника и добавили много аутентичных деталей.
Наталья Мигуцкая, художественный руководитель Пуховичского районного центра культуры:
Ключевым моментом нашего праздника станут мастер-классы по бытовым танцам, народным играм. И, конечно, как же без поиска папараць-кветки? В этом году мы подготовили такие символы интересные, древние. Каждый должен собрать эти пять символов и только тогда он узнает тайну, где находится папараць-кветка.
Для гостей развернулась торговля, работают аттракционы и детские площадки.
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«Каждый должен собрать 5 символов, и тогда он узнает тайну». Как в Минской области будут праздновать Купалье?
Новости Беларуси. Самая загадочная ночь в году. Купалье 6 июля отмечают и жители Минской области. Праздник по традиции масштабно встретят в райцентрах, а также...
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