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Жара - не жена, вернется утром. Завтра, 7 июля будет до +30 °С

07.07.2021 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Синоптики ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» обещают грозы.

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Переменная облачность. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Днем кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Температура воздуха +27..+29°C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Порывы до 14 м/с.
Витебск
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Гродно
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Днем кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Температура воздуха +27..+29°C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Порывы до 14 м/с.

Могилев
Переменная облачность. Без осадков.Температура воздуха +25..+27°C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Синоптики ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» обещают грозы.
 
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