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Сколько зарабатывают белорусы в райцентрах - подробно

07.07.2021 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси средняя зарплата в настоящее время составляет 1 419 рублей 60 копеек. Однако есть нюансы. 

Сколько зарабатывают белорусы в райцентрах - подробно
фото: gomel.today
 И один из них – данный показатель является итогом мониторинга Национального статистического комитета за май 2021 года.

Второй нюанс – речь идет о средней номинальной начисленной зарплате.

Третий и, возможно, самый важный нюанс – данные Белстата не включают такие вычеты, как налог в размере 13 % и страховые взносы в размере 1 % от зарплаты работника.
Для сравнения: в апреле белорусы в среднем зарабатывали (повторимся, имеются в виду цифры без учета названных вычетов) 1 398 рублей 20 копеек, то есть на 21,4 рубля меньше, чем в мае.

А в целом майские оклады работающих белорусов выросли на 5,3 процента к маю 2020 года.

Регионы

В рейтинге регионов с наибольшими зарплатами безусловным лидером является город Минск – 2 053,4 рубля в среднем.

В тройку первых также входят Минская и Гомельская области, где в мае работодатели платили сотрудникам 1 423,1 и 1 246,5 рубля соответственно.

Далее следуют Гродненская (1 203,6), Витебская (1 182,3), Брестская (1 176,6) и Могилевская (1 140,5) области.

В разрезе профессий самые высокооплачиваемые, согласно Белстату, связанные с ИТ-сектором – 6 812,3 рубля в среднем.

Наименьшие оклады в мае начислялись парикмахерам и работникам салонов красоты – 679 рублей 60 копеек.

Продолжение темы. 
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси средняя зарплата в настоящее время составляет 1 419 рублей 60 копеек. Однако есть нюансы. 
 
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