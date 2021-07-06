Сколько зарабатывают белорусы в райцентрах - подробно

И один из них – данный показатель является итогом мониторинга Национального статистического комитета за май 2021 года.





Второй нюанс – речь идет о средней номинальной начисленной зарплате.





Третий и, возможно, самый важный нюанс – данные Белстата не включают такие вычеты, как налог в размере 13 % и страховые взносы в размере 1 % от зарплаты работника.

Для сравнения: в апреле белорусы в среднем зарабатывали (повторимся, имеются в виду цифры без учета названных вычетов) 1 398 рублей 20 копеек, то есть на 21,4 рубля меньше, чем в мае.





А в целом майские оклады работающих белорусов выросли на 5,3 процента к маю 2020 года.





Регионы

В рейтинге регионов с наибольшими зарплатами безусловным лидером является город Минск – 2 053,4 рубля в среднем.





В тройку первых также входят Минская и Гомельская области, где в мае работодатели платили сотрудникам 1 423,1 и 1 246,5 рубля соответственно.





Далее следуют Гродненская (1 203,6), Витебская (1 182,3), Брестская (1 176,6) и Могилевская (1 140,5) области.





В разрезе профессий самые высокооплачиваемые, согласно Белстату, связанные с ИТ-сектором – 6 812,3 рубля в среднем.





Наименьшие оклады в мае начислялись парикмахерам и работникам салонов красоты – 679 рублей 60 копеек.



