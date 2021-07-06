пишет telegraf.by В штабе лидера белорусской оппозиции рассказали, зачем такой статус нужен. В МИД Литвы тоже пояснили причины,telegraf.by





В МИД Беларуси заявили, что в связи с этим требуют от Литвы «сократить до минимума дипломатическое представительство» в Республике.





Все это кто-то в белорусском МИДе сказал вызванной туда временной поверенной в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Асте Андияускене.





«Литовскому дипломату указано, в частности, на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса т.н. «Белорусского демократического представительства» в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом», — сообщили в МИД.





В МИД Беларуси уверены, что «с международно-правовой точки зрения правительство Литвы превратило свои суверенные полномочия в выстраивании межгосударственных отношений в фарс». Белорусские дипломаты заявили, что не намерены принимать в нем участие.





«Публичные рассуждения официальных лиц Литвы о т.н. «Представительстве белорусской демократии» не имеют ничего общего с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в заявлении МИД.





В МИД предположили, что решение литовских властей дать офису Тихановской официальный статус призвано, «помочь обосновать своим налогоплательщикам немалые финансовые расходы на содержание лиц, покинувших Беларусь и называющих себя ее представителями».





«Придание заведомо нелегитимным структурам мнимого официального статуса так и останется иллюзорной попыткой сформировать параллельную реальность», — уверены в МИД Беларуси.

Зачем Тихановской дипломатический статус?

Офис Светланы Тихановской имел дипломатический статус еще с 16 июня. 5 июля просто состоялась церемония вручения аккредитации, сообщил советник лидера беллрусской оппозиции Франак Вячорка подробности принятого решения.





«Формальное название представительства-представительный офис белорусской демократии (Belarusian Democracy Representative Office). Такое название выбрано, чтобы не нарушать Венскую конвенцию. Решению о присвоении статуса предшествовало принятие особого закона в Литве», — сообщил Франак Вячорка.





По его словам, «новый статус имеет прежде всего символический характер, является формой признания воли белорусского народа».





«Также дипломатический статус открывает возможности при международных контактах, а также позволяет создавать подобные представительства в других странах Евросоюза и по всему миру», — рассказал советник лидера белорусской оппозиции.





А вот что говорит глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис о причинах присвоения такого статуса: «Некоторое время назад мы получили обращение с просьбой признать дипломатическое представительство. Для этого были необходимы поправки к правовым актам, поскольку в этом случае мы признаем не государство, не международную организацию, а демократическую волю народа. Это находит отражение и в названии. Литва признает выраженную белорусским народом волю, которая, как выбор, не исполнена до конца. И этому выбору, его представителям Литва предоставляет возможность работать в нашей стране до тех пор, пока эта воля не будет исполнена в их родной стране. (…) Это знак поддержки белорусского народа и Светланы Тихановской здесь, в Литве».



