Как сейчас выглядит комплекс «Вискули», где решали судьбу Советского Союза

Источник материала: ОНТ

В Советском Союзе любые вопросы, связанные с границей, решать было проще. Сейчас, когда страны суверенные, многое требует согласования. Недавно Беларусь отметила День Независимости, и это повод вспомнить решения, которые принимались в Беловежской пуще. С 1991-го года «Вискули» перестали быть просто резиденцией высшего руководства, а стали символом отсчёта самостоятельной истории многих государств на постсоветском пространстве.





Среди вековых деревьев и заповедной тишины, в самом сердце Беловежской пущи находится резиденция «Вискули» – место легендарных событий прошлого столетия. Это бывшая правительственная дача, построенная по поручению Хрущёва. Двухэтажное здание с парадным входом и террасой – свидетель истории и хранитель государственных тайн. Главный корпус был спроектирован для размещения двух делегаций. На первом этаже – просторный холл с хозяйственными помещениями, на второй ведёт парадная лестница. Там расположены спальни и комнаты отдыха.

С «Вискулями» Петра Клюкача связывает большая часть жизни. Он отвечает за хозяйственную часть комплекса, и, конечно, в памяти – столько лиц и исторических событий, чтобы всё рассказать, не хватит и книги. Самое яркое воспоминание – о декабре 91-го, когда здесь, в Беловежской пуще, было подписано соглашение о распаде Советского Союза.

Пётр Клюкач, начальник комплекса «Вискули»: «Переговоры, как мне со стороны казалось, шли довольно тяжеловато. Всё-таки были разные точки зрения по всему этому. В этой комнате сидела машинистка. Тогда же не было ни компьютеров, всё печаталось на обычной пишущей машинке, сколько можно было пробить листов, три, четыре, пять, первое впечатление, на полу было очень много бумаг, черновиков, всего такого».

Кортежи первых лиц несколько раз выстраивались, чтобы покинуть резиденцию, но всё отменялась. Что именно происходило здесь, история, как говорится, умалчивает.

Это тот самый зал, где происходило подписание Беловежских соглашений, напротив резных дверей стоял огромный белый стол, за которым умещались все участники подписания. И больше с того времени здесь ничего не изменилось: тот же паркет, те же хрустальные люстры, дубовые окна и даже лепнину удалось реставрировать.

Споры о судьбоносности соглашений, подписанных в «Вискулях», ведутся до сих пор. Распался Союз, страны получили независимость, объединились в СНГ, но всем предстоял непростой путь, началом которого был глубокий экономический кризис.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: «Процесс становления суверенитета был очень сложный и непростой. Да, определенные события, которые произошли в "Вискулях", история не терпит сослагательных наклонений, но что произошло – произошло. И очень важно, что у нас в Республике Беларусь сохранили лучшее, что было в Советском Союзе. Мы бездумно не разрушили, как во многих постсоветских странах, мы смогли сохранить мир и спокойствие в нашей стране, это очень важно».

Сегодня «Вискули» – особо охраняемый объект. Здесь при посещении Брестской области останавливается Президент. Несколько лет в резиденции назад провели капитальный ремонт, отреставрировали, сохранив по возможности в оригинальном виде.

За год Беловежскую пущу посещает около полумиллиона человек. В планах – принимать вдвое больше. В легендарных «Вискулях» туристы, конечно, побывать не могут, но рассказывают о резиденции на всех экскурсиях Национального парка. Заповедный лес и уникальное место, где когда-то вершилась история

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