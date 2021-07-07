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Инженер рассказал об опасных для iPhone Wi-Fi-сетях

07.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Инженер рассказал об опасных для iPhone Wi-Fi-сетях

Подключение iPhone к Wi-Fi-сетям с определенным названием может привести к критической ошибке, из-за которой подключиться к сети в последствии будет невозможно. Об этом в своем Twitter рассказал инженер Карл Шу.

Инженер экспериментировал с различными сетевыми подключениями, когда он выявил универсальное название сети Wi-Fi, способное вызвать критическую ошибку в телефонах Apple. Так, Шу подключил телефон к сети, в названии которой присутствовало словосочетание %secretclub%power, после чего передача данных на устройстве отключилась.

Инженер несколько раз сбрасывал сетевые настройки, перезагружал iPhone, однако восстановить работу модуля Wi-Fi ему так и не удалось. «Теперь у меня нет идей (как это исправить)», – резюмировал Шу.

При этом несколько позже он сообщил о том, что попытки связаться с технической поддержкой не увенчались успехом, так как получить вразумительного ответа от техподдержки эксперту так и не удалось. А поэтому пользователям остается только избегать сетей с подобным названием и ждать обновлений от Apple, исправляющих данную ошибку.

Фото: Pixabay 

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Подключение iPhone к Wi-Fi-сетям с определенным названием может привести к критической ошибке, из-за которой подключиться к сети в последствии будет невозможно. Об этом...
 
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