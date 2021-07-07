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В Ботаническом саду Минска готовятся встретить Купалье
Источник материала: ОНТМинска готовятся встретить Купалье" class="one-news__figure-img">
Время ночных гаданий, хороводов, безудержного веселья и поисков «папараць-кветкi»! В купальском ритме в эти минуты живёт Ботанический сад Минска.
Самый мистический в году вечер, сравнимый разве что со Святками, в разгаре! Здесь «всё включено»: фольклорные мотивы, экскурсия по эколого-мифологической тропе, купальские песни и, конечно же, плетение венков. Они, как говорили наши предки, служат оберегом от сглаза и плохого настроения.
Празднования продлятся до позднего вечера. Масштабные республиканские гуляния пройдут в эти выходные. В Шкловском районе в очередной раз «Александрия» соберет друзей. Широкая концертная программа, показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей, выставки и цирковые представления – организаторы обещают удивить.
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Время ночных гаданий, хороводов, безудержного веселья и поисков «папараць-кветкi»! В купальском ритме в эти минуты живёт Ботанический сад Минска. Самый...
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