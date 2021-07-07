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Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в полуфинал теннисного Уимблдона

07.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в полуфинал теннисного Уимблдона

Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в полуфинал теннисного Уимблдона. 

Напряженным получился первый сет четвертьфинального поединка против Унс Жабер, в котором белоруска все никак не могла сделать брейк и дожать соперницу из Туниса. Но Арине удалось это сделать при счете 5:4, и она выиграла первую партию. Далее игра шла уже под диктовку белоруски, которая мощно атаковала, а также выиграла 83 процента очков на первой подаче. Второй сет завершился в пользу нашей теннисистки – 6:3. 

В следующем раунде Соболенко сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии, которая победила представительницу Швейцарии Викторию Голубич – 6:2, 6:2. 

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Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в полуфинал теннисного Уимблдона.  Напряженным получился первый сет четвертьфинального поединка против Унс Жабер, в...
 
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