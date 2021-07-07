Каковы истинные мотивы ЕС и почему санкции стали спутником коллективного Запада? Мнение экспертов

Источник материала: ОНТ

Санкции в отношении Беларуси больнее всего бьют по их инициаторам. Эксперты сходятся во мнении, что страны Евросоюза оказались не в силах предвидеть последствия от собственных действий. Так каковы же истинные мотивы и почему санкции стали спутником коллективного Запада?





Вадим Манукян, политолог (Россия): «На мой взгляд, те санкции, которые вводит Европа, совершенно не продуманная для них история, они по сути стреляют себе в ногу, как это говорится, на зло кондуктору отморожу себе уши, в общем-то это обычная история, Европа уже не впервые так поступает, но я считаю, что в принципе Беларуси даже не стоит обращать на это внимание. Абсолютно сегодня не нужно никаких причин Европе, чтобы вводить санкции. Такая же история и с США. Поэтому нужно идти своей дорогой и не сворачивать с неё. Всё равно правда всегда за нами. Правда и за Россией, и за Беларусью, и за нашим союзом».

Сергей Марков, генеральный директор ООО «Институт политических исследований»: «Не удалось поставить страну на колени митингами, демонстрациями, в августе-сентябре – решили поставить страну на колени экономическими санкциями. Да, страдают, и Литва, и Польша, но такого судьба дураков. Литовцы же сами вызывали огонь на себя. Правда, не по отваге, а по жадности и глупости, потому что они хотели, чтобы Беларусь была оккупирована, поляки и литовцы будут ураганить, руководить, составят правительство Беларуси, но не получилось. Они так звали санкции, что эти санкции ударили и по ним».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram