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Конфронтации в ОБСЕ: последняя сессия была практически сорвана из-за белорусского вопроса

07.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Конфронтации в ОБСЕ: последняя сессия была практически сорвана из-за белорусского вопроса

Растёт градус конфронтации даже в парламентских структурах. Хотя именно парламентарии и должны путём диалога решать спорные вопросы и находить компромисс. Но площадки для обсуждения порой превращаются в настоящие словесные бои без правил. 


Пример – последняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, во время которой обсуждение актуальных тем – от безопасности в IT-сфере до борьбы с терроризмом – фактически было сорвано попыткой поднять белорусский вопрос, не предусмотренный повесткой. На фоне разговоров о свободе слова такая инициатива проводилась с нарушением всех процедур, и белорусской делегации фактически даже не дали высказаться. 

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей: «Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, идёт голосование по резолюциям, которые вызывают противоречие, конфронтацию, и абсолютно не понятно, cколько людей должны голосовать, как обеспечиваются результаты голосования, каждый раз в голосовании участвует разное количество людей. Признать результаты голосования реальными практически нет возможности, мы посчитали, что это является нарушением диппроцедур. Мы не получили ответы ни от бюро, ни от председателя Парламентской ассамблеи. И в этой связи приняли решение прекратить участие в сессии».

Очевидно, мнение белорусской стороны никто и не собирался слушать. Напомним, ранее нашей делегации отказали в выдаче виз для участия в сессии без всякой причины. Интересная и весьма «демократическая» позиция ОБСЕ – пытаться буквально задавить неугодный голос или просто не замечать неудобных аргументов.

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Растёт градус конфронтации даже в парламентских структурах. Хотя именно парламентарии и должны путём диалога решать спорные вопросы и находить компромисс. Но...
 
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