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Конфронтации в ОБСЕ: последняя сессия была практически сорвана из-за белорусского вопроса
Источник материала: ОНТ
Растёт градус конфронтации даже в парламентских структурах. Хотя именно парламентарии и должны путём диалога решать спорные вопросы и находить компромисс. Но площадки для обсуждения порой превращаются в настоящие словесные бои без правил.
Пример – последняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, во время которой обсуждение актуальных тем – от безопасности в IT-сфере до борьбы с терроризмом – фактически было сорвано попыткой поднять белорусский вопрос, не предусмотренный повесткой. На фоне разговоров о свободе слова такая инициатива проводилась с нарушением всех процедур, и белорусской делегации фактически даже не дали высказаться.
Очевидно, мнение белорусской стороны никто и не собирался слушать. Напомним, ранее нашей делегации отказали в выдаче виз для участия в сессии без всякой причины. Интересная и весьма «демократическая» позиция ОБСЕ – пытаться буквально задавить неугодный голос или просто не замечать неудобных аргументов.
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Растёт градус конфронтации даже в парламентских структурах. Хотя именно парламентарии и должны путём диалога решать спорные вопросы и находить компромисс. Но...
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