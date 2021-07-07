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Со Львом Гумилевским простились в Минске. Что говорили о нем перед прощанием близкие?
Источник материала: ОНТ
Со «скульптором души белорусской» простились сегодня. Лев Гумилевский обрёл вечный покой на Восточном кладбище Минска. Семье народного художника передано соболезнование Президента. Соавтор не одной эпохи, лауреат Госпремии БССР и премии Союзного государства скончался на 91-м году жизни. Он смело завил о себе в конце 50-х, оставив зримый след не только на родной земле.
Из последних работ Гумилевского – посвящение Купале «А хто там ідзе?». Сегодня к гению с цветами и памятными венками – те, для кого не просто творил. Он вкладывал душу в камень и бронзу. Скульптор-мыслитель из «поколения волатов», «шестидесятников».
Ученику великих Глебова и Бембеля было 90. Успели отметить большой выставкой. В конце мая упал и встать уже не смог. «Ушёл в небо» 3 июля, в День Независимости – символично! 30 лет назад Гумилевский – среди первых народных художников Беларуси.
С конца 60-х из этой студии – знакомые всем «лица»: памятники Купале в Минске и в Москве, надгробие Богдановича в Ялте, доска Богушевичу в Вильнюсе. До последнего взгляда классик «искал» образ благородного разбойника, эпического героя Машеки.
Один из самых знаменитых некрополей столицы, где захоронены «полесская ласточка» поэтесса Янищиц, «королева драмы» актриса Климова. Стоит клеймо Гумилевского. «Скульптор души белорусской» упокоился со всеми почестями.
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Со «скульптором души белорусской» простились сегодня. Лев Гумилевский обрёл вечный покой на Восточном кладбище Минска. Семье народного художника передано...
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