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Врачи рассказали о пользе шоколада для здоровья

07.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врачи рассказали о пользе шоколада для здоровья

Врачи рассказали о пользе шоколада для здоровья человека. Об этом со ссылкой на опубликованное на сайте Национального центра биотехнологической информации США сообщает издание The Sun. 

Помимо общеизвестных фактов о том, что в шоколаде содержатся аминокислоты триптофан и тирозин, из которых в последствии организм вырабатывает серотонин и дофамин, в исследовании отмечается, что лакомство весьма полезно для сердца и сосудов. В частности, шоколад содержит такие растительные соединения, как флаванолы – считается, что они улучшают кровообращение в сердце, а также снижают давление и даже понижают уровень холестерина.

Более того, флаванолы оказались эффективны и в вопросе снижения риска появления болезни Альцгеймера или Паркинсона – они защищают клетки мозга от окислительного процесса и других повреждений, помогая сохранить когнитивные способности человека с возрастом. 

Помимо этого, шоколад также является естественным стимулятором, усиливающим мозговую активность. Это ему удается за счет кофеина и теобромина. Однако эксперты советуют внимательно подходить к выбору сорта шоколада: так, высокое содержание сахара может стать причиной резкого ухудшения самочувствия после падения уровня сахара в крови. 

Фото: Freepik 

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Врачи рассказали о пользе шоколада для здоровья человека. Об этом со ссылкой на опубликованное на сайте Национального центра биотехнологической информации США...
 
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