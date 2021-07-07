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В Совете Республике продолжаются приемы граждан. Какие проблемные вопросы самые актуальные?
Источник материала: ОНТ
Изучить проблему и разобраться. В Совете Республике продолжается личный прием граждан.
По-прежнему самые актуальные обращения – работа системы ЖКХ. За помощью обратилась жительница дома по улице Воронянского в столице. Женщина рассказала о некачественном капитальном ремонте. Были и другие вопросы. Многие обращения удается решить оперативно. Те, на которые потребуется время, взяты на контроль.
Активно граждане участвуют и в работе над законопроектами. Так, на прием пришёл житель столицы, у которого есть замечания и предложения по саморегулируемым организациям. Законопроект для нашей страны – новый.
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Изучить проблему и разобраться. В Совете Республике продолжается личный прием граждан. По-прежнему самые актуальные обращения – работа системы ЖКХ. За помощью...
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