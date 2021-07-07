В Совете Республике продолжаются приемы граждан. Какие проблемные вопросы самые актуальные?

Источник материала: ОНТ

Изучить проблему и разобраться. В Совете Республике продолжается личный прием граждан.





По-прежнему самые актуальные обращения – работа системы ЖКХ. За помощью обратилась жительница дома по улице Воронянского в столице. Женщина рассказала о некачественном капитальном ремонте. Были и другие вопросы. Многие обращения удается решить оперативно. Те, на которые потребуется время, взяты на контроль.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь: «Если брать нашу постоянную комиссию по экономике, то, конечно, у нас специфика обращений – более 50% – это экономическая сфера. Это кредиты банковские, лизинг, страховые услуги. Зачастую граждане обращаются, микрофинансовые организации, берут кредит и не читают договор. Часто обращаются граждане по сфере торговли – это защита потребителей. Зачастую, приобретая товар в магазине, не могут его заменить, когда он оказывается некачественный. Такие тоже существует проблемы».

Активно граждане участвуют и в работе над законопроектами. Так, на прием пришёл житель столицы, у которого есть замечания и предложения по саморегулируемым организациям. Законопроект для нашей страны – новый.

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