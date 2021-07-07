В «Великом камне» обсудили новые белорусско-китайские проекты

Источник материала: ОНТ

От народной медицины до технологии 5G. Новые белорусско-китайские проекты обсудили на деловом форуме в «Великом камне».





Встреча собрала около сотни экспертов. Это экономисты, политологи, журналисты, представители научного и культурного сообщества. Сферы разные, но главная цель у всех общая – динамичное развитие белорусско-китайских отношений. Место для форума выбрано отнюдь не случайно. Именно индустриальный парк – пример стратегического партнёрства двух стран.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси: «Независимость, стремление строить самостоятельную политику – это то, что нас объединяет, и то, что движет сегодня для каких-то дальнейших побед. Как бы это ни звучало пафосно, но победы те, которые есть сегодня, олицетворены в этом масштабном проекте, "Великий камень" – это единственный такой проект китайский, за пределами КНР».

По итогам прошлого года Китай стал вторым после России торговым партнёром Беларуси. Взаимный товарооборт приблизился пяти миллиардам долларов. При этом наша страна нарастила экспорт. Между Минском и Пекином прочные не только экономические, но и гуманитарные связи. Это стороны не однажды показали в пандемию – помощь и поддержка в борьбе с ковидом всесторонняя.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram