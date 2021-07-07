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В пункте пропуска «Новая Гута» проводят эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта
Источник материала: ОНТ
В пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе начался эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта. Специальную обработку проходят все въезжающие в Беларусь автомобили.
Процедура обязательна для автобусов, легкового и грузового транспорта. Задача – предотвратить распространение заразных заболеваний человека и животных. После пересечения пункта пропуска машину тщательно обрабатывают дезинфицирующим средством. Полностью автоматический режим, работают датчики движения.
При отсутствии контрольной марки транспортное средство не сможет въехать в страну. Подготовкой и проведением эксперимента занимается Совет министров. По его итогам примут решение о введении обязательной дезинфекции автомобилей и на других участках границы.
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В пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе начался эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта. Специальную обработку проходят все...
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