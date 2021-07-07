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В пункте пропуска «Новая Гута» проводят эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта

07.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В пункте пропуска «Новая Гута» проводят эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта

В пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе начался эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта. Специальную обработку проходят все въезжающие в Беларусь автомобили.


Процедура обязательна для автобусов, легкового и грузового транспорта. Задача – предотвратить распространение заразных заболеваний человека и животных. После пересечения пункта пропуска машину тщательно обрабатывают дезинфицирующим средством. Полностью автоматический режим, работают датчики движения. 

Сергей Бышик, заместитель начальника отдела управления пограничного контроля Гомельской пограничной группы: «Договором на обработку транспортных средств является контрольная марка. На период эксперимента с 1 июля и по 1 октября контроль за наличием данной контрольной марки осуществляют сотрудники органов пограничной службы непосредственно при прохождении пограничного контроля. Контрольную марку водитель может приобрести в пункте пропуска, в организации Беларусбанка, а также в РУП "Белгосстрах"».

При отсутствии контрольной марки транспортное средство не сможет въехать в страну. Подготовкой и проведением эксперимента занимается Совет министров. По его итогам примут решение о введении обязательной дезинфекции автомобилей и на других участках границы.

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В пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе начался эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта. Специальную обработку проходят все...
 
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