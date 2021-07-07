Жительницу Боровлян приговорили к двум годам лишения свободы за оскорбительный комментарий в Telegram

Источник материала: ОНТ

Еще один судебный приговор. В этот раз в отношении 48-летней жительницы Боровлян – за оскорбление Генерального прокурора в интернете.





В феврале подсудимая написала в публичном Telegram-чате оскорбительный комментарий, содержащий недостоверную информацию. Было возбуждено уголовное дело, и сегодня суд Минского района огласил приговор.

Кристина Косинская, старший помощник прокурора Минского района: «Обвиняемой назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок два года. Заявленное исковое требование о возмещении морального вреда удовлетворено на сумму девяти тысяч рублей, по инициативе потерпевшего деньги подлежат передаче Осиповичской специальной школе-интернату для детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата».

Сторона обвинения запрашивала возмещения морального вреда в размере 10 тысяч рублей, суд сумму снизил. Приговор может быть обжалован.

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