ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жительницу Боровлян приговорили к двум годам лишения свободы за оскорбительный комментарий в Telegram

07.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жительницу Боровлян приговорили к двум годам лишения свободы за оскорбительный комментарий в Telegram

Еще один судебный приговор. В этот раз в отношении 48-летней жительницы Боровлян – за оскорбление Генерального прокурора в интернете.


В феврале подсудимая написала в публичном Telegram-чате оскорбительный комментарий, содержащий недостоверную информацию. Было возбуждено уголовное дело, и сегодня суд Минского района огласил приговор.

Кристина Косинская, старший помощник прокурора Минского района: «Обвиняемой назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок два года. Заявленное исковое требование о возмещении морального вреда удовлетворено на сумму девяти тысяч рублей, по инициативе потерпевшего деньги подлежат передаче Осиповичской специальной школе-интернату для детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата».  

Сторона обвинения запрашивала возмещения морального вреда в размере 10 тысяч рублей, суд сумму снизил. Приговор может быть обжалован.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один судебный приговор. В этот раз в отношении 48-летней жительницы Боровлян – за оскорбление Генерального прокурора в интернете. В феврале подсудимая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пасьля выкананьня гімну «Магутны Божа» ў менскую архікатэдру прыйшла міліцыя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by