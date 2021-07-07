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Жительницу Боровлян приговорили к двум годам лишения свободы за оскорбительный комментарий в Telegram
Источник материала: ОНТ
Еще один судебный приговор. В этот раз в отношении 48-летней жительницы Боровлян – за оскорбление Генерального прокурора в интернете.
В феврале подсудимая написала в публичном Telegram-чате оскорбительный комментарий, содержащий недостоверную информацию. Было возбуждено уголовное дело, и сегодня суд Минского района огласил приговор.
Сторона обвинения запрашивала возмещения морального вреда в размере 10 тысяч рублей, суд сумму снизил. Приговор может быть обжалован.
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Жительницу Боровлян приговорили к двум годам лишения свободы за оскорбительный комментарий в Telegram
Еще один судебный приговор. В этот раз в отношении 48-летней жительницы Боровлян – за оскорбление Генерального прокурора в интернете. В феврале подсудимая...
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