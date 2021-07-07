Какие меры примет Беларусь в ответ на санкции ЕС? Итоги совещания у Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Санкции как шантаж и даже больше. Сегодня во Дворце Независимости говорили о противодействии санкционному давлению на Беларусь. Европейский союз пошёл на беспрецедентные шаги – секторальные санкции не применялись до этого ни разу. Но официальный Минск заявляет: западные партнёры просчитались.





Не допустить влияния санкций на белорусскую экономику – такую задачу сегодня поставил Президент. И правительство уверяет: миссия выполнима. Но есть и вторая сторона вопроса – реакция Минска на всё происходящее. Она подчёркнута сдержанная, но может меняться в зависимости от дальнейших шагов того же ЕС. Так что стоит за западными санкциями и кому они могут быть выгодны на самом деле?

Это совещание, пожалуй, одно из самых ожидаемых. То, что официальный Минск отреагирует на санкции Евросоюза, как говорится, и к гадалке не ходи. Несмотря на то, что отношения эти всегда напоминали политические качели, секторальные санкции против Беларуси Брюссель принял впервые. Это больно, но не смертельно, уверен Президент.

Санкции Александр Лукашенко называет шантажом в международном масштабе. Ведь если вдуматься, этим Евросоюз показывает, что не может никак иначе влиять на Минск. Словом, Брюссель не всемогущ, но кое-что, конечно, может.

Это похоже на классику: гордость одних и предубеждение других. И в адрес Беларуси сыплются всё новые обвинения. Литву атакуют мигранты. Кто виноват? Конечно, Минск! Но разве это белорусские власти спровоцировали кризис в Сирии, Ливии или Ираке, откуда и бегут люди? Разве это белорусские власти гарантировали убежище и обещали дать работу? Александр Лукашенко задаёт риторические вопросы. Теперь Вильнюс пытается, с одной стороны, ускорить регистрацию нелегалов, а с другой, поехать, к примеру, в Ирак и попросить забрать своих граждан обратно. Это ли не политическое лицемерие?

Строго географически Александр Лукашенко, конечно, иронизирует, но посыл ясен. Вернёмся к санкциям. Если их кто-то вводит, значит, это кому-нибудь нужно. Президент уверен: в Беларуси хотят повторить откатанный украинский сценарий – остановить предприятия, расчищая поле для своих, европейских, бизнесменов. Мол, в конкуренции все средства хороши.

И к вопросу – кому Брюссель вредит, а кому помогает. Когда на саммите ЕС обсуждали санкции в отношении Минска (дело было после инцидента с самолётом RyanAir) председателя Еврокомиссии спросили, не навредит ли запрет на полёты «Белавиа», прежде всего, обычным белорусам. В ответ Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддерживает гражданское общество и как раз для него у ЕС готовы три миллиарда долларов. Получить которые, впрочем, можно будет лишь после полной демократизации Беларуси. Что это как не подначивание и не спонсирование недовольных властью? И если Минск знает, кто, по-белорусски говоря, «нарабiў шкоды», в ответ молчать не будет.

Издержки для бизнеса будут по обе стороны границы, но Александр Лукашенко настаивает: главное – чтобы не пострадали белорусы. Сохранение рабочих мест и, если нужно, компенсация потерь – задача правительства.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Сейчас все действия нацелены на то, чтобы те, кто развязал санкционную войну против нашей страны, не добились своей цели. В этом мы и видим нашу главную контрсанкцию. Как это сделать, мы тоже знаем. Даже по международным оценкам, консолидированные финансовые и торговые санкции не создают условий для существенного нарушения экономики страны. А как снивелировать последствия, мы знаем. Я уверен, что белорусский народ не почувствует этого влияния, хотя именно на народ санкции и направлены».

Куда перенаправить потоки товаров – это нормальная, ежедневная работа для правительства. Да и экономика позволяет иметь не только план «Б». Можно называть это запасом прочности или подушкой безопасности – как угодно.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Вопреки всем алармистам, которые в очередной раз предрекали нам падение и разрушение, мы очень хорошо прирастаем по экспорту – выросли почти на треть за пять месяцев, это $4 млрд дополнительно получили, платёжный баланс страны имеет самый лучший вид за последние 10 лет. У нас, с одной стороны, нет паники, с другой – нет и легкомысленного отношения. Мы понимаем серьезность момента».

Беларусь не намерена ввязываться в торговые войны, так что экономические контрсанкции как козырь, что пока в рукаве. Минск внимательно следит за дальнейшими шагами западных партнёров. И если понадобится, МИД ответит – в духе европейской дипломатии.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «В ответ можно много чего изобрести. Но мы не сторонники, об этом сегодня говорилось на совещании санкционного подхода. Мы считаем, что санкции – это анахронизм. И те, кто пребывает сейчас в санкционной эйфории, в первую очередь на Западе, наши беглые оппоненты, они глубоко заблуждаются, думая, что санкции приведут к чему-то позитивному. Ни к чему позитивному в конечном итоге они не приведут, в первую очередь для них. Мы будем смотреть на то, как будет развиваться обстановка, но ещё раз – мы категорические противники санкционного подхода. Но без ответа мы не оставим никакое санкционное давление».

Пока Минск принял ряд политико-дипломатических шагов в ответ. К примеру, приостановив членство в «Восточном партнёрстве». Инициатива эта задумывалась как пояс стабильности вокруг ЕС. Но за десяток лет стабильности так и не вышло. Скорее, наоборот. Запущена и процедура прекращения действия соглашения о реадмиссии. Документ важный – и для Беларуси, и для ЕС. Но именно Европейский союз остановил финансирование совместных проектов по договору.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Мы не собираемся отнимать деньги у народа и бросать их на ненужные проекты, пытаясь защитить Запад, в то время как против нас предпринимаются соответствующие санкционные действия. Ни о каком спокойном созерцании обстановки речь не идет. Мы очень адекватно смотрим на ситуацию, анализируем. И острота наших шагов всегда будет соизмерима с остротой тех шагов, которые предпринимаются по отношению к Беларуси».

Не исключено, кстати, обращение в международные суды, хоть это дорого и долго. В любом случае Минск в долгу не останется. И да, мир сжался из-за пандемии. Но точно не до размеров Европейского союза.

Не зря ведь крылатым стало: не учите меня жить – лучше помогите материально. В том смысле, что торговать Минск – «за», а вот советы ценны лишь тогда, когда о них просили.

Фото: БЕЛТА

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