В МИД заявили о сокращении до минимума диппредставительства Литвы в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Министерство иностранных дел Беларуси решило сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в Беларуси. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.





Как отмечается в сообщении, решение было принято «в связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой».

Также сегодня в МИД была вызвана временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Аста Андрияускене. Сообщается, что она была оповещена о решении белорусского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве также отметили, что публичные заявление литовских официальных лиц о «представительстве белорусской демократии» противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. «По сути это лишь очередное странное решение МИД Литвы, которое, говоря сухим, но точным юридическим языком, является ничтожным по своим международно-правовым основаниям и последствиям», – подчеркнули в ведомстве, добавив, что данный шаг, в первую очередь, отвечает внешнеполитическим целям литовской стороны.

В сообщении указывается, что персонал литовского посольства будет сокращен до одного сотрудника консульской службы, а также трех сотрудников административно-технического персонала.

Фото: БЕЛТА

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