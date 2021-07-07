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«Я в очередной раз выиграла». В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В первый соревновательный день открытого чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе, который проходит в Минске, определились чемпионы в трех дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В стрельбе из пневматического пистолета у женщин на титул претендовали сразу три спортсменки, впрочем, они же и распределили пьедестал. Чемпионкой Беларуси стала Любовь Яскевич, набравшая 238,1 балла. С отставанием в более чем три очка, серебро досталось Татьяне Разумович. Замкнула тройку сильнейших обладательница олимпийской лицензии в Токио Виктория Чайка. Данный старт спортсменка проводит под нагрузкой, и ее пик формы намечен на конец июля.
Любовь Яскевич, чемпионка Беларуси по пулевой стрельбе:
У мужчин из пневматического пистолета не было равных Евгению Зайчику. В последнем финале 6 июля в миксте из пневматической винтовки победа досталась Александре Дмитриевой и Алексею Шарупо. В среду, 7 июля, состоятся финалы в стрельбе из пневматической винтовки, как у мужчин, так и женщин. Также борьба за чемпионство состоится в миксте из пневматического пистолета.
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Новости Беларуси. В первый соревновательный день открытого чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе, который проходит в Минске, определились чемпионы в трех...
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