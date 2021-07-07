ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Я в очередной раз выиграла». В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

07.07.2021 06:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В первый соревновательный день открытого чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе, который проходит в Минске, определились чемпионы в трех дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Я в очередной раз выиграла». В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

В стрельбе из пневматического пистолета у женщин на титул претендовали сразу три спортсменки, впрочем, они же и распределили пьедестал. Чемпионкой Беларуси стала Любовь Яскевич, набравшая 238,1 балла. С отставанием в более чем три очка, серебро досталось Татьяне Разумович. Замкнула тройку сильнейших обладательница олимпийской лицензии в Токио Виктория Чайка. Данный старт спортсменка проводит под нагрузкой, и ее пик формы намечен на конец июля.

«Я в очередной раз выиграла». В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

Любовь Яскевич, чемпионка Беларуси по пулевой стрельбе:
Я в очередной раз выиграла чемпионат Беларуси, мне очень приятно. Мне приятно работать в таком спортивном коллективе и каждый раз побеждать себя. Результатом удовлетворена, но не очень – можно было и лучше.

«Я в очередной раз выиграла». В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

У мужчин из пневматического пистолета не было равных Евгению Зайчику. В последнем финале 6 июля в миксте из пневматической винтовки победа досталась Александре Дмитриевой и Алексею Шарупо. В среду, 7 июля, состоятся финалы в стрельбе из пневматической винтовки, как у мужчин, так и женщин. Также борьба за чемпионство состоится в миксте из пневматического пистолета.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В первый соревновательный день открытого чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе, который проходит в Минске, определились чемпионы в трех...
 
Новости дня
Новости разные
 
Купалье в Чижовке. Раскрываем, где нужно искать папараць-кветку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by