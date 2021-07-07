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Купалье в Чижовке. Раскрываем, где нужно искать папараць-кветку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Театрализованные представления, прыжки через костер и, конечно же, поиски папараць-кветки. Минск отмечает самый загадочный праздник лета – Купалье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уже по традиции центральным местом гуляний стала зеленая зона микрорайона Чижовка. На экотропе у реки Свислочь активно работают десятки интерактивных площадок: мастер-классы по изготовлению венков, игровые и тематические зоны. На главную сцену вышли народные коллективы.
Такая хорошая традиция – на Купалье надеть венок, а еще пустить его на воду, чтобы узнать свою судьбу. Но так получилось, что я замужем, поэтому моя судьба ждет меня дома, я только для красоты надела этот венок.
Конечно, очень здорово, очень хорошую сделали зону отдыха для семей, для детей, для взрослых, для людей, которые постарше. И праздники, и театрализации, и мастер-классы, выставка – в общем, все, что душе хочется, все здесь есть.
Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Кульминация вечера – хороводы вокруг купальского костра. А после гости праздника отправятся на поиски папараць-кветки. Организаторы спрятали мифический цветок в глубине экотропы.
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Новости Беларуси. Театрализованные представления, прыжки через костер и, конечно же, поиски папараць-кветки. Минск отмечает самый загадочный праздник лета –...
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