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Купалье в Чижовке. Раскрываем, где нужно искать папараць-кветку

07.07.2021 06:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Театрализованные представления, прыжки через костер и, конечно же, поиски папараць-кветки. Минск отмечает самый загадочный праздник лета – Купалье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Купалье в Чижовке. Раскрываем, где нужно искать папараць-кветку

Уже по традиции центральным местом гуляний стала зеленая зона микрорайона Чижовка. На экотропе у реки Свислочь активно работают десятки интерактивных площадок: мастер-классы по изготовлению венков, игровые и тематические зоны. На главную сцену вышли народные коллективы.

«Каждый должен собрать 5 символов, и тогда он узнает тайну». Как в Минской области будут праздновать Купалье?

Купалье в Чижовке. Раскрываем, где нужно искать папараць-кветку

Такая хорошая традиция – на Купалье надеть венок, а еще пустить его на воду, чтобы узнать свою судьбу. Но так получилось, что я замужем, поэтому моя судьба ждет меня дома, я только для красоты надела этот венок.

Конечно, очень здорово, очень хорошую сделали зону отдыха для семей, для детей, для взрослых, для людей, которые постарше. И праздники, и театрализации, и мастер-классы, выставка – в общем, все, что душе хочется, все здесь есть.

Купалье в Чижовке. Раскрываем, где нужно искать папараць-кветку

Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:
В Заводском районе уже на протяжении более 20 лет доброй традицией стало отмечать народный праздник Купалье. Второй год подряд мы выбираем новую площадку, именно вот это место. 

Купалье в Чижовке. Раскрываем, где нужно искать папараць-кветку

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Здесь комфортно, недалеко присутствует водный объект, который тоже придает определенный колорит данному месту. И как вы знаете, традиционно венки, которые девчата плели, бросали в воду. Вот здесь все эти традиции присутствуют. И надо сказать, что, наверное, Заводской район единственный, который сегодня проводит праздник Купалье традиционно. Мы своих традиций не нарушаем, заводчане ждут это мероприятие, и мы стараемся его проводить каждый год на все более высоком уровне.

Кульминация вечера – хороводы вокруг купальского костра. А после гости праздника отправятся на поиски папараць-кветки. Организаторы спрятали мифический цветок в глубине экотропы.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Театрализованные представления, прыжки через костер и, конечно же, поиски папараць-кветки. Минск отмечает самый загадочный праздник лета –...
 
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