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В Минской области построили одну из самых сложных дорог. Проезд прокладывали прямо по болоту
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уникальный дорожный объект появился в Минской области. Трассы Р68 и Р92 в Пуховичском районе связал необычный лесной проезд. Эта дорога одна из самых сложных для строительства – лесную артерию пришлось прокладывать прямо по болоту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Над участком в 6,5 километра специалисты трудились более четырех месяцев. Дорожникам пришлось использовать специальное иглопробивное полотно и бревенчатый настил. Сложности доставляло и то, что эксплуатировать эту дорогу будут в основном многотонные лесовозы.
Сергей Пашевич, прораб филиала КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 169»:
Подобные маршруты сейчас строятся и в других районах Минской области. В планах максимально разгрузить городские артерии и пустить лесовозы исключительно по специализированным дорогам.
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Новости Беларуси. Уникальный дорожный объект появился в Минской области. Трассы Р68 и Р92 в Пуховичском районе связал необычный лесной проезд. Эта дорога одна из...
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