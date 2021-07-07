|
Суд в закрытом режиме продолжит 7 июля рассматривать заявление TUT.BY
07.07.2021 07:07 — Разное | Смартпресс
Источник материала: СмартпрессЭкономический суд Минска продолжит рассматривать заявление ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" 7 июля, изначально процесс начался в суде Центрального района по заявлению МВД о признании продукции TUT.ВY экстремистской. Но ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" заявило ходатайство, считая, что решение комиссии, на основе которого МВД обратилось в суд, является незаконным,
Вопрос о полномочиях комиссии ранее направили в Экономический суд Минска.Предварительное заседание по этому вопросу прошло 6 июля. Процесс решили сделать закрытым по ходатайству комиссии. Таким образом, процесс в Экономическом суде Минска продолжается.
После принятия решения Экономическим судом и вступления его в силу сможет возобновиться процесс в суде Центрального района Минска, на котором и будет решаться - признать ли контент портала TUT.ВY экстремистским по инициативе МВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономический суд Минска продолжит рассматривать заявление ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" 7 июля, изначально процесс начался в суде Центрального района по заявлению МВД о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)