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Нефть резко подорожала что будет дальше? Ускорятся ли цены на бензин? Мнение эксперта
Источник материала: Myfin
О взлете цен на нефть
– На
мировом рынке нефти происходила
интересная история. На прошлой неделе
со среды по пятницу активно совещались
министры стран-участниц соглашения
ОПЕК+. Они продолжили совещаться в
понедельник на этой неделе и –
ни к чему не пришли. Речь шла о том, чтобы
повысить добычу
Первая реакция цен на нефть – цены выросли. В первой половине дня во вторник, 6 июля, они достигали отметки 77,5 доллара за баррель марки Brent. Это максимальное значение с октября 2018 года.
Раз ни о чем не договорились, то каждый сам за себя
Эта эйфория была связана с тем, что раз не договорились о повышении добычи, значит, ее повышать не будут. На рынке будет наблюдаться дефицит нефти – цены будут расти. Однако тут не все так однозначно. На самом деле отсутствие хоть каких-то договоренностей может привести к тому, что участники соглашения ОПЕК начнут потихоньку каждый сам по себе нарушать имеющиеся соглашения, наращивать добычу. Раз ни о чем не договорились, то каждый сам за себя, – мне кажется, такая мысль появилась на рынке.
Во вторник во второй половине дня цены от роста перешли к снижению и опустились приблизительно на 2 доллара – с максимума до 75,5 доллара за баррель. И если вот эта идея возобладает и рынок придет к мнению, что в отсутствии договоренностей каждый из членов ОПЕК может самостоятельно наращивать добычу, то это может привести к достаточно заметной коррекции цены.
Что будет с ценами на бензин
Вот что касается бензина, то раньше цены у нас повышали раз в неделю, потом вроде сократили этот период повышения до 6 дней. То есть, повышали и будут повышать дальше – пределов этим повышениям особо не видно.
Я
думаю, что будут это делать
без оглядки
на мировые цены. То есть сейчас все-таки
цена на нефть росла, и это служило хоть
каким-то оправданием. Но я думаю, что
если мировая цена на нефть от роста
перейдет к снижению, все равно будут
цены на бензин
повышать с той же
регулярностью.
Как сообщалось, розничные цены на автомобильное топливо на АЗС с 6 июля выросли на традиционную копейку. Теперь, литр бензина АИ-92-К5-Евро стоит 1,90 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,00 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,22 рубля, а ДТ – 2,00 рубля. «С начала 2021 года среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2%. Розничные цены на моторное топливо на белорусском рынке за этот период увеличены на 10,3%», – отметили в концерне «Белнефтехим».
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