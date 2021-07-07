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Идеальное сочетание комфорта и экологии! Новосёлы поделились впечатлениями про комплекс Парк Челюскинцев

07.07.2021 07:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Идеальное сочетание комфорта и экологии! Новосёлы поделились впечатлениями про комплекс Парк Челюскинцев
Новосёлы поделились впечатлениями про комплекс «Парк Челюскинцев»

Именно поэтому многофункциональный комплекс «Парк Челюскинцев» пользуется такой популярностью! Это элитный район столицы, который сочетает все важные для горожан характеристики: экологичность, функциональность и транспортную доступность.

На днях жильцы ещё нескольких новых секций дома №1 комплекса «Парк Челюскинцев» получили ключи от своих квартир и поделились первыми впечатлениями от увиденного.


Клиентам не терпится увидеть свои новые квартиры

МК «Парк Челюскинцев» отличная альтернатива загородной недвижимости, проект, максимально ориентированный на экологию. Комплекс находится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаёнка. Рядом, буквально в нескольких метрах, раскинулись красивейшие столичные парки – Ботанический сад и Парк Челюскинцев. Благодаря им Первомайский район занимает первое место в городе по чистоте воздуха.


Идеальное место для жизни молодой семьи

Здесь много развлечение для детей и взрослых

Каждый сможет найти занятие по душе

Настоящее единение с природой

Отличное место для здорового образа жизни

Неслыханное количество зелени, игровые и спортивные площадки, зоны активного отдыха и развлечений, места для прогулок и уединения – всё можно найти в этой локации.


Все самое необходимое – в шаговой доступности

Комплекс интегрирован в природную среду таким образом, что из панорамных окон квартир открываются невероятные пейзажи. Достаточно один раз увидеть, чтобы влюбиться в это место!

Так и случилось с клиенткой Ириной Орловой. Она в восторге и от благоустроенного района, и от самой квартиры.


Ирина Орлова в восторге от новой квартиры

«Панорамные окна нашей квартиры выходят на проспект и во двор. Отсюда открывается просто невероятный вид. Квартира роскошная, очень светлая. Большой плюс – свободная планировка. Это значит, что нам не придётся ломать стены и выносить мусор. Здесь есть простор для творчества, можно воплотить любые дизайнерские решения», – рассказала она.


Из окон некоторых квартир открывается шикарный вид на проспект

Вид из окна на парк завораживает!

По словам Ирины, квартира настолько хороша, что от пребывания в ней получаешь удовольствие даже сейчас, когда нет ремонта.

Женщине понравились широкие лифты фирмы OTIS и красивые подъезды с дизайнерскими лобби, безбарьерными входами и велопарковками. Всё здесь сделано на самом высоком уровне. Есть место, чтобы оставить коляску, встретить гостей и пообщаться с соседями.

«Мы, наверное, одними из первых купили здесь квартиру, цена получилась довольно доступной для обычных белорусов. Купили в рассрочку и остались очень довольны», - подчеркнула Ирина.

Дом №1 МК «Парк Челюскинцев» идеальный в плане расположения вариант.Отсюда можно за несколько минут добраться не только до парков, но и до станций метро «Московская» и «Парк Челюскинцев». Они находятся на одинаковом расстоянии от дома.


Рядом с домом удобная транспортная развязка

Многофункциональный комплекс «Парк Челюскинцев» уникальный проект, так как парковая зона здесь тесно переплетается с насыщенной социальной инфраструктурой.

Для владельцев автомобилей есть подземная охраняемая гараж-стоянка в подвальной части здания со шлагбаумом и комнатой круглосуточной охраны. Парковки также расположены по периметру территории всего комплекса.

На первых двух этажах дома расположены торгово-административные помещения и жильцам будем удобно спуститься к парикмахеру, забежать в магазин или даже офис в собственном доме.

Также на территории находится детский сад на 90 мест, есть современные игровые и спортивные площадки, в пешей доступности – школы и гимназии, поликлиники и Первая городская больница, Детская железная дорога, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом.

На территории находится детский сад

Есть игровые площадки…

… и спортивные площадки с самым современным покрытием

Достаточно проехать одну остановку на метро или пару остановок на наземном общественном транспорте, и вы окажетесь возле Национальной библиотеки Беларуси. Здесь находится ещё одна красивая парковая зона, а также торгово-развлекательный центр Dana Mall c кинотеатром, детским научно-познавательным центром и одним из самых больших фудкортов Беларуси.

Такой набор удобств впечатлил Даниила и Валерию. Ребята сейчас живут в другом районе и выбрали «Парк Челюскинцев» именно из-за расположения.


Даниил и Валерия уже планируют ремонт

«Здесь красивый вид на парк и неплохая инфраструктура. Отсюда можно доехать до любой части города довольно быстро», - рассказывает Даниил.

«Красивый вид из окна, красивые дома и сам район. На первом этаже – детский сад. Много удобств, которые в будущем будут очень нужными для молодой семьи». – добавляет Валерия.

Впечатлила ребят и зелёная зона. С 12 этажа, где находится их квартира, открывается шикарный вид на парк.

«Минск – густо населённый город, здесь не так много зелени, а тут вышел и уже в парке. А ещё проехал пять минут и в крупном торговом центре», – радуются новосёлы.


Экология и комфорт – идеальное сочетание

Хотите переехать в многофункциональный комплекс «Парк Челюскинцев» и лично оценить преимущества этого места? Наши менеджеры с удовольствием подберут подходящий именно вам вариант.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465.

Купить квартиру в готовых домах многофункционального комплекса «Парк Челюскинцев» можно также в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 41 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж, Толочин, Дубровно, Костюковичи, Калинковичи, Петриков, Ельск, Полоцк, Чашники, Лепель, Чаусы. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.

МК «Парк Челюскинцев» – новый стиль жизни современного города!


*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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