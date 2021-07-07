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Идеальное сочетание комфорта и экологии! Новосёлы поделились впечатлениями про комплекс Парк Челюскинцев
Источник материала: Myfin
Именно поэтому многофункциональный комплекс «Парк Челюскинцев» пользуется такой популярностью! Это элитный район столицы, который сочетает все важные для горожан характеристики: экологичность, функциональность и транспортную доступность.
На днях жильцы ещё нескольких новых секций дома №1 комплекса «Парк Челюскинцев» получили ключи от своих квартир и поделились первыми впечатлениями от увиденного.
МК «Парк Челюскинцев»– отличная альтернатива загородной недвижимости, проект, максимально ориентированный на экологию. Комплекс находится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаёнка. Рядом, буквально в нескольких метрах, раскинулись красивейшие столичные парки – Ботанический сад и Парк Челюскинцев. Благодаря им Первомайский район занимает первое место в городе по чистоте воздуха.
Неслыханное количество зелени, игровые и спортивные площадки, зоны активного отдыха и развлечений, места для прогулок и уединения – всё можно найти в этой локации.
Комплекс интегрирован в природную среду таким образом, что из панорамных окон квартир открываются невероятные пейзажи. Достаточно один раз увидеть, чтобы влюбиться в это место!
Так и случилось с клиенткой Ириной Орловой. Она в восторге и от благоустроенного района, и от самой квартиры.
«Панорамные окна нашей квартиры выходят на проспект и во двор. Отсюда открывается просто невероятный вид. Квартира роскошная, очень светлая. Большой плюс – свободная планировка. Это значит, что нам не придётся ломать стены и выносить мусор. Здесь есть простор для творчества, можно воплотить любые дизайнерские решения», – рассказала она.
По словам Ирины, квартира настолько хороша, что от пребывания в ней получаешь удовольствие даже сейчас, когда нет ремонта.
Женщине понравились широкие лифты фирмы OTIS и красивые подъезды с дизайнерскими лобби, безбарьерными входами и велопарковками. Всё здесь сделано на самом высоком уровне. Есть место, чтобы оставить коляску, встретить гостей и пообщаться с соседями.
«Мы, наверное, одними из первых купили здесь квартиру, цена получилась довольно доступной для обычных белорусов. Купили в рассрочку и остались очень довольны», - подчеркнула Ирина.
Дом №1 МК «Парк Челюскинцев»– идеальный в плане расположения вариант.Отсюда можно за несколько минут добраться не только до парков, но и до станций метро «Московская» и «Парк Челюскинцев». Они находятся на одинаковом расстоянии от дома.
Многофункциональный комплекс «Парк Челюскинцев»– уникальный проект, так как парковая зона здесь тесно переплетается с насыщенной социальной инфраструктурой.
Для владельцев автомобилей есть подземная охраняемая гараж-стоянка в подвальной части здания со шлагбаумом и комнатой круглосуточной охраны. Парковки также расположены по периметру территории всего комплекса.
На первых двух этажах дома расположены торгово-административные помещения и жильцам будем удобно спуститься к парикмахеру, забежать в магазин или даже офис в собственном доме.
Также на территории находится детский сад на 90 мест, есть современные игровые и спортивные площадки, в пешей доступности – школы и гимназии, поликлиники и Первая городская больница, Детская железная дорога, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом.
Достаточно проехать одну остановку на метро или пару остановок на наземном общественном транспорте, и вы окажетесь возле Национальной библиотеки Беларуси. Здесь находится ещё одна красивая парковая зона, а также торгово-развлекательный центр Dana Mall c кинотеатром, детским научно-познавательным центром и одним из самых больших фудкортов Беларуси.
Такой набор удобств впечатлил Даниила и Валерию. Ребята сейчас живут в другом районе и выбрали «Парк Челюскинцев» именно из-за расположения.
«Здесь красивый вид на парк и неплохая инфраструктура. Отсюда можно доехать до любой части города довольно быстро», - рассказывает Даниил.
«Красивый вид из окна, красивые дома и сам район. На первом этаже – детский сад. Много удобств, которые в будущем будут очень нужными для молодой семьи». – добавляет Валерия.
Впечатлила ребят и зелёная зона. С 12 этажа, где находится их квартира, открывается шикарный вид на парк.
«Минск – густо населённый город, здесь не так много зелени, а тут вышел и уже в парке. А ещё проехал пять минут и в крупном торговом центре», – радуются новосёлы.
Хотите переехать в многофункциональный комплекс «Парк Челюскинцев» и лично оценить преимущества этого места? Наши менеджеры с удовольствием подберут подходящий именно вам вариант.
Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465.
Купить квартиру в готовых домах многофункционального комплекса «Парк Челюскинцев» можно также в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).
Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 41 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж, Толочин, Дубровно, Костюковичи, Калинковичи, Петриков, Ельск, Полоцк, Чашники, Лепель, Чаусы. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!
Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.
МК «Парк Челюскинцев» – новый стиль жизни современного города!
*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361
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Идеальное сочетание комфорта и экологии! Новосёлы поделились впечатлениями про комплекс Парк Челюскинцев
Всё больше городских жителей делают выбор в пользу экологии. Сегодня особое значение приобретает не только удобная городская инфраструктура, но и возможность...
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