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«Этот состав — потрясающий». Италия вышла в финал Евро-2020

07.07.2021 07:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Итальянские футболисты в серии пенальти вырвали у испанцев победу и путевку в финал чемпионата Европы.

«Этот состав — потрясающий». Италия вышла в финал Евро-2020
Фото из микроблога УЕФА

В основное время команды отличились по разу — 1:1. В лотерее больше повезло «Скуадре адзурро».

По словам наставника победителей Роберто Манчини, «очень счастливы, что принесли такую радость итальянскому народу».

«Знали, что будет очень тяжело, и испанцы доставили нам огромные проблемы… Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться чего-то особенного, и она это сделала. Этот состав — потрясающий», — резюмировал главком.

Его коллега из Испании Луис Энрике остался доволен своими игроками: «Если бы мне вздумалось ставить своим игрокам оценки, полагаю, мы заслужили «отлично». Думаю, что все сыграли великолепно. Претензий нет — только похвала».

Сегодня на Уэмбли пройдет второй полуфинал, в котором сразятся Англия и Дания (начало в 22:00).

Команды лишь однажды встречались на континентальном первенстве — в триумфальном для скандинавов 1992-м была зафиксирована нулевая ничья.

 

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Итальянские футболисты в серии пенальти вырвали у испанцев победу и путевку в финал чемпионата Европы.
 
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