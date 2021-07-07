«Этот состав — потрясающий». Италия вышла в финал Евро-2020

Итальянские футболисты в серии пенальти вырвали у испанцев победу и путевку в финал чемпионата Европы.



Фото из микроблога УЕФА

В основное время команды отличились по разу — 1:1. В лотерее больше повезло «Скуадре адзурро».

По словам наставника победителей Роберто Манчини, «очень счастливы, что принесли такую радость итальянскому народу».

«Знали, что будет очень тяжело, и испанцы доставили нам огромные проблемы… Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться чего-то особенного, и она это сделала. Этот состав — потрясающий», — резюмировал главком.

Его коллега из Испании Луис Энрике остался доволен своими игроками: «Если бы мне вздумалось ставить своим игрокам оценки, полагаю, мы заслужили «отлично». Думаю, что все сыграли великолепно. Претензий нет — только похвала».

Сегодня на Уэмбли пройдет второй полуфинал, в котором сразятся Англия и Дания (начало в 22:00).

Команды лишь однажды встречались на континентальном первенстве — в триумфальном для скандинавов 1992-м была зафиксирована нулевая ничья.