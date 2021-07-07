Ксендз Вячеслав Борок уехал в Польшу, чтобы не лишиться возможности проповедовать

Настоятель прихода Святого Иосафата Кунцевича в Россонах (Витебская область) ксендз Вячеслав Борок был вынужден уехать в Польшу, чтобы у него не изъяли технику и не лишили доступа к каналам коммуникации, через которые он проповедует.





В видеоролике от 6 июля на своем youtube-канале священник рассказал, что 4 июля вместе с адвокатом был в Россонском РОВД по поводу возбужденного в его отношении дела по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Во время визита Борок узнал, что прокуратура Городокского района выдала санкцию на проведение осмотра всех зданий, к которым он имеет отношение, — приходского дома в Россонах, где он прописан и живет, а также костела вместе с катехетическим классом, приходской канцелярией и др. «Если бы при осмотре нашли какие-то телефоны, компьютеры, они это все хотели забрать. Для меня это означает только одно — это возможность на определенное время закрыть мне рот», — отметил Борок.

Священник подчеркнул, что очень любит и ценит верующих россонского прихода, но намного больше верующих подписаны на его youtube-канал, поэтому он «не мог себе позволить отдать все компьютеры и телефоны и лишиться возможности проповедовать слово Божье» через его и другие каналы коммуникации.

По словам Борка, сотрудники милиции провели осмотр в доме, где он живет, и забрали оттуда старый телефон. Но вся техника, которой он активно пользуется, была на его рабочем месте в костеле.

Как оказалось, в постановлении был написан ошибочный адрес костела, поэтому ксендз сотрудников МВД внутрь не пустил, посоветовав им проводить осмотр там, где это приказал делать прокурор. После этого Борок позаботился о сохранности техники и уехал из страны.

«Сегодня я нахожусь в вынужденной командировке с пастырской деятельностью за пределами Беларуси, я в Польше», — сообщил он. Священник подчеркнул, что, если он сможет обеспечить безопасность каналов коммуникации, через которые он проповедует, возможно, он вернется в Беларусь.

«Для меня не было проблем пойти в тюрьму (не есть это и целью тоже). Если бы меня посадили на 10-15 суток без причины, пусть, из-за этого я не выезжал бы из Беларуси. Но я не вижу смысла сидеть в Беларуси и ничего не делать в то время, когда в стране творится беззаконие, ведь тогда моя миссия как священника теряется», — заявил Борок.

Как сообщалось, административный процесс в отношении Борка был начат по поводу размещенной в «Инстаграме» фотографии детей в одежде с элементами национального костюма и бело-красно-белыми флагами. В Городокском РОВД посчитали, что это Борок устроил фотосессию и сделал снимок. Активные действия со священником в рамках этого дела проводил Россонский РОВД.

Борок свою причастность к авторству снимка отрицал, подчеркнув, что не был в Городке четыре или пять лет.

Телеграм-канал «Христианской визии «— рабочей группы по делам религии Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси — обратил внимание на то, что фотография, которую Борок разместил в «Инстаграме» 14 июня, была сделана не в Городке, а на польско-белорусской границе, возле пограничного перехода «Бобровники», во время акции солидарности 12 июня. В тот же день она была опубликована на сайте телеканала «Белсат», в графе с именем автора написано «АШ/Белсат».

Стоит отметить, что 3 декабря 2020 года суд Россонского района арестовал ксендза Вячеслава Барка на 10 суток по административной статье о пропаганде или публичной демонстрации нацистской символики. Таким образом суд отреагировал на то, что священник разместил в «Инстаграме» изображение плаката «Стоп лукашизм!» Владимира Цеслера. Борок назвал решение суда незаконным, в его защиту выступил епископ Витебский Олег Буткевич.

Борок ведет блоги на YouTube, в Facebook и Instagram. В последнее время он высказывался на актуальные темы — о насилии со стороны милиции, природе агрессии, отношении католической церкви к различным идеологиям. Его вызвали на допрос в Следственный комитет. Была также проведена лингвистическая экспертиза высказываний в блоге, которая не выявила ничего, за что священника могли бы привлечь к ответственности.

Читайте также: