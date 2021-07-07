МИД Беларуси взбесился из-за дипстатуса офиса Тихановской в Литве

Источник материала: АФН

Решение Литвы предоставить дипломатически статус офису Светланы Тихановской вызвало бурную реакцию у режима Лукашенко: 6 июля МИД вызвал на ковер Временного поверенного в делах Литвы Асту Андрияускене.

«Литовскому дипломату указано, в частности, на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса т.н. «Белорусского демократического представительства» в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом», - говорится в заявлении МИД РБ.

Помимо указаний, агрохунта довела до дипломата требование сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в Беларуси.

Примечательно, что требование о сокращении будет действовать «до отмены ею вчерашней (дипстатус офису Тихановской – ред.) и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью».

«…публичные рассуждения официальных лиц Литвы о т.н. «представительстве белорусской демократии» не имеют ничего общего с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», - утверждает МИД РБ. – «По сути это лишь очередное странное решение МИД Литвы, которое … является ничтожным по своим международно-правовым основаниям и последствиям. Вместе с тем решение призвано, очевидно, помочь литовским властям обосновать своим налогоплательщикам немалые финансовые расходы на содержание лиц, покинувших Беларусь и называющих себя ее представителями».