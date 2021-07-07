ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минтранс США завершил процедуру ограничения авиасообщения с Беларусью

07.07.2021 08:19 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Министерство транспорта США завершило во вторник работу над указом, запрещающим продажу билетов на авиарейсы в Беларусь и в обратном направлении.

"Незамедлительно и до последующего указа министерства <...> запрещается продажа пассажирских авиаперевозок, включая выполняемые различными компаниями авиаперевозки между США и Беларусью", - говорится в документе, передает ТАСС.

При этом предусмотрены исключения на индивидуальной основе для любых перелетов, осуществляемых "в национальных интересах США, в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности".

Решение принято после того, как власти Беларуси 23 мая захватили самолет компании Ryanair.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство транспорта США завершило во вторник работу над указом, запрещающим продажу билетов на авиарейсы в Беларусь и в обратном направлении.
 
Новости дня
Новости разные
 
Египет будет принимать привитых туристов без ПЦР-теста. Но для белорусов не все так просто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by