Макей дал понять, что пока сдерживать мигрантов на белорусской границе не намерены









Глава МИД сказал, что не будет отнимать «деньги у народа» и «бросать их на ненужные проекты, пытаясь защитить Запад, в то время как против нас предпринимаются соответствующие санкционные действия»





пишет ex-press.by. «Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции», — сказал Владимир Макей,ex-press.by.





«Мы те деньги, которые планировались на обустройство пограничной инфраструктуры, реализацию каких-то иных проектов, связанных с мобильностью, должны будем направлять на ликвидацию тех последствий, которые могут иметь место в Беларуси в связи с введенными санкциями», — заявил глава МИД Беларуси, передает Белта.





«Мы всегда оставляем форточку в первую очередь не для себя, а для наших западных партнеров. Мы считаем, что нельзя разрушать за собой все и вся, оставлять выжженную землю, как это пытаются делать наши европейские партнеры. Мы всегда были и будем настроены на спокойный, конструктивный лад», — сказал Владимир Макей.