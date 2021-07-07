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Макей дал понять, что пока сдерживать мигрантов на белорусской границе не намерены

07.07.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Мы всегда были и будем настроены на спокойный, конструктивный лад», — сказал Владимир Макей.



Глава МИД сказал, что не будет отнимать «деньги у народа» и «бросать их на ненужные проекты, пытаясь защитить Запад, в то время как против нас предпринимаются соответствующие санкционные действия»

«Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции», — сказал Владимир Макей, пишет ex-press.by.

«Мы те деньги, которые планировались на обустройство пограничной инфраструктуры, реализацию каких-то иных проектов, связанных с мобильностью, должны будем направлять на ликвидацию тех последствий, которые могут иметь место в Беларуси в связи с введенными санкциями», — заявил глава МИД Беларуси, передает Белта.

 «Мы всегда оставляем форточку в первую очередь не для себя, а для наших западных партнеров. Мы считаем, что нельзя разрушать за собой все и вся, оставлять выжженную землю, как это пытаются делать наши европейские партнеры. Мы всегда были и будем настроены на спокойный, конструктивный лад», — сказал Владимир Макей.
 
 
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«Мы всегда были и будем настроены на спокойный, конструктивный лад», — сказал Владимир Макей.
 
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