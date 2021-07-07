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Опаздывают на работу и ездят за границу в рабочее время — госконтроль проверил гродненский спорт

07.07.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многочисленные опоздания сотрудников на работу, несоблюдения графика, завышение смет, несвоевременная выплата зарплат, а также выезд за границу в рабочее время.



Эти и не только нарушения были выявлены специалистами Комитета госконтроля Гродненской области после проверок сферы спорта, передает «Вечерний Гродно».

Отмечается, что в области действует госпрограмма по развитию физической культуры и спорта. Так вот, по итогам 2020 года в регионе не выполняются 4 из 9 доведенных госпрограммой показателей: по охвату занятиями в спортивных школах детей, оздоровлению юных спортсменов и повышению ими спортивного мастерства.

— Вкладывая в развитие физической культуры и спорта немалые бюджетные средства (порядка 30 миллионов по области ежегодно), государство вправе требовать их эффективного использования, — отметил председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко.

Тем не менее, как показали проверки и мониторинги, говорить об эффективном расходовании казенных денег можно с большой «натяжкой». В частности, в спортивных учреждениях выявлен ряд нарушений финансовой дисциплины и бюджетного законодательства. Например, работники не отрабатывали положенный график по совместительству, неправильно формировались зарплатные фонды, проводились госзакупки. В некоторых учреждениях завышались потребности в бюджетных деньгах.

— Факты нарушения при формировании бюджетных смет установлены практически во всех организациях физкультуры и спорта области, где прошли проверки. В результате чего в 2018-2020 годах были незаконно получены средства из районных бюджетов в общей сумме свыше 466 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.

Еще одно «популярное» нарушение в спортивной сфере — выезд работников за рубеж в личных целях, хотя в это время они якобы находились на рабочем месте, а им начислялась зарплата.
 
Теги: Гродно
 
 
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Многочисленные опоздания сотрудников на работу, несоблюдения графика, завышение смет, несвоевременная выплата зарплат, а также выезд за границу в рабочее время.
 
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