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К санкциям ЕС против Беларуси присоединилось семь стран
Источник материала: Партизан
Речь идет о четвертом пакете ограничительных мер, принятом в ответ на перехват Минском самолета Ryanair и задержание Протасевича.
Семь государств, не являющихся членами Европейского Союза,
Решение ввести ограничительные меры против республики приняли власти Северной Македонии, Черногории, Сербии, Албании, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.
Речь идет о присоединении к четвертому пакету санкций ЕС в отношении Беларуси, принятом 21 июня в ответ на перехват Минском самолета Ryanair и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
"Решение означает, что национальная политика стран согласовываться с решением Совета ЕС. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - указано в пресс-релизе.
Напомним, Александр Лукашенко пригрозил западным странам ограничить транзит товаров из Германии через территорию страны в Китай и Россию, если в Европе "будут нагнетать обстановку новыми этапами санкций".
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Речь идет о четвертом пакете ограничительных мер, принятом в ответ на перехват Минском самолета Ryanair и задержание Протасевича.
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