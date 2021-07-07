"Рада, что оказалась в полуфинале. Матчи против Онс всегда сложные. Она крутая теннисистка, восхитительный человек. Я очень рада, что смогла победить.

Атмосфера невероятная. Эмоции зашкаливали. Здорово, если со стороны кажется, что у меня очень легко получается. Иногда на траве бывает очень сложно что-то сделать с мячом. И я рада, что продолжаю выступать на турнире. Покрытие отлично подходит для моей игры. Я наслаждаюсь каждой секундой на корте", — цитирует Соболенко Eurosport Player,"Прессбол".